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Körfez’de sanat dolu gece

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Körfez Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu, Körfezlilere sanat dolu gece yaşattı. Dinleyenler konser sonrasında koro üyelerini ayakta alkışladı

Körfez’de sanat dolu gece mask
Körfez’de sanat dolu gece
Körfez’de sanat dolu gece
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Körfez Belediyesi Kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlar devam ediyor. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ nde gerçekleştirilen konser, dilden düşmeyen şarkılarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Koroyu dinlemeye gelenlerin arasında Körfez Belediye Başkanı Yardımcısı İbrahim Çırpan, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ ün eşi Hatice Söğüt, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın da yer aldı.

 

Körfez’de sanat dolu gece

ŞARKILARA EŞLİK EDİLDİ

Koro şefi Aysel Demircan yönetiminde koro üyeleri Hem Türk Sanat Müziği hem de Türk Halk Müziği’nin sevilen eserlerine yer verdi. Dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatan konserde, söylenen şarkılara vatandaşlar da eşlik etti. Hep bir ağızdan söylenen şarkıların sonunda dinleyiciler koro üyelerini ayakta alkışladılar.

 

Körfez’de sanat dolu gece

ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Eğlencenin zirve de yaşandığı gecenin ardından Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt, muhteşem konser için koro üyelerine ve koro şefine teşekkürlerini sundu. İlginin oldukça yoğun olduğu konserin bitiminde Hatice Söğüt, Aysel Demircan’ a çiçek takdim etti.

Körfez’de sanat dolu gece

Kaynak: Bülten

# Körfez

02 May 2024 - 11:56 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Kültür Sanat --- Okunma

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