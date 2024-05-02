Körfez’de sanat dolu gece

Körfez Belediyesi Kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlar devam ediyor. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ nde gerçekleştirilen konser, dilden düşmeyen şarkılarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Koroyu dinlemeye gelenlerin arasında Körfez Belediye Başkanı Yardımcısı İbrahim Çırpan, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ ün eşi Hatice Söğüt, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın da yer aldı.

ŞARKILARA EŞLİK EDİLDİ

Koro şefi Aysel Demircan yönetiminde koro üyeleri Hem Türk Sanat Müziği hem de Türk Halk Müziği’nin sevilen eserlerine yer verdi. Dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatan konserde, söylenen şarkılara vatandaşlar da eşlik etti. Hep bir ağızdan söylenen şarkıların sonunda dinleyiciler koro üyelerini ayakta alkışladılar.

ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Eğlencenin zirve de yaşandığı gecenin ardından Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt, muhteşem konser için koro üyelerine ve koro şefine teşekkürlerini sundu. İlginin oldukça yoğun olduğu konserin bitiminde Hatice Söğüt, Aysel Demircan’ a çiçek takdim etti.

Kaynak: Bülten