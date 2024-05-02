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GTÜ Rektörü Mantar, babasını son yolculuğuna uğurladı

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GTÜ Rektörü ve Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ın yaşlılık nedeni ile vefat eden babası Hasan Mantar(87) memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

GTÜ Rektörü Mantar, babasını son yolculuğuna uğurladı mask
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Hasan Mantar, 30 Nisan Salı günü öğle namazına müteakip Tokat ilinin Zile ilçesine bağlı Yapalak Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığa defnedildi. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ın  babası Hasan Mantar'ı son yolculuğuna ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, il ilçe protokol mensupları, Havelsan çalışanları, GTÜ akademik ve idari personelleri uğurladılar. 

Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve ailesi, Yapalak Köyü'nde bulunan evlerinde taziyeleri kabul etti.

Kaynak: Bülten

# ilçe, cenaze

02 May 2024 - 11:58 - Gündem --- Okunma

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