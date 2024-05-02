Tutuklanan sokak magandalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

28 Nisan'da İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’ndeki bir otoparkta meydana gelen olayda yolda yürüyen bir grup genç, yanlarına yaklaştıkları gençlere bağırıp, üzerlerine yürüyerek önce korkutarak, küfretti. Ardından karşı gruptaki gençlerden birini darp edip burnunu kıran şüpheliler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüde o sırada sokaktan geçen bir kadın ve çocuğun da panik yaşadığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ.'yi dün gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ., 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cezaevine gönderilen 4 şüphelinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 15 Nisan akşamı 4 kişinin İzmit Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bir dükkanda başlayan kavganın arından tekme ve yumruklarla saldırdığı, yola taşan kavgada yere düşen bir kişiyi darp ettiği anlar vatandaş kamerası ile kaydedildi.