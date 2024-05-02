Tutuklanan sokak magandalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

28 Nisan'da İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’ndeki bir otoparkta meydana gelen olayda yolda yürüyen bir grup genç, yanlarına yaklaştıkları gençlere bağırıp, üzerlerine yürüyerek önce korkutarak, küfretti. Ardından karşı gruptaki gençlerden birini darp edip burnunu kıran şüpheliler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüde o sırada sokaktan geçen bir kadın ve çocuğun da panik yaşadığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ.'yi dün gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ., 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.
YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Cezaevine gönderilen 4 şüphelinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 15 Nisan akşamı 4 kişinin İzmit Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bir dükkanda başlayan kavganın arından tekme ve yumruklarla saldırdığı, yola taşan kavgada yere düşen bir kişiyi darp ettiği anlar vatandaş kamerası ile kaydedildi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Bir Baba - Sayın savcılarımız ceza verirken bu darp edilen evlatlarımızı kendi çocukları yerine koysun öyle karar versinler!
Izmitli - Kim bunlar ya en az 10 ar yıl içerde tutulmalı ,
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.