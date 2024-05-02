Kocaeli’de görev yapmıştı Astsubay Gazi Mustafa Yaşar şehit oldu

Kocaeli’deki görevinin ardından Erzurum’a tayin olan Kıdemli Başçavuş Astsubay Mustafa Yaşar çıkan kavgaya müdahale ederken kavgada yaralanan bir şahsı ambulansa taşıdığı esnada Hilmi K.’nin attığı taşlarla yaralandı. Yaralama sonucu sol gözü kör olan , vücudundan çok sayıda kırk bulunan ve beyninde su toplayan astsubay Yaşar yaşam savaşını kaybederek Şehit oldu. Astsubay Mustafa Yaşar’ı yaralayan Hilmi K. olaydan 5 ay sonra serbest bırakılmıştı.
Kıdemli Başçavuş Astsubay Mustafa Yaşar Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’ndaki görevinin ardından Erzurum’a tayin oldu. Erzurum Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığında Merkez Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar 03.07.2023 günü saat 17.00 sıralarında iki aile arasında çıkan kavga olayına müdahale etmek için Pasinler ilçesi Taşağıl Mahallesinde gitti. Jandarmaların olaya müdahale ettiği esnada olaya karışan aile üyelerinden birinin yaralı olduğunu gören Astsubay Mustafa Yaşar, yaralı şahsı ambulansa taşıdı. Yaralıyı ambulansta eşlim ettikten hemen sonra Hilmi K. isimli bir şahıs taş ile Astsubay Mustafa Yaşar’ saldırdı. Ağır yaralanan Astsubay Mustafa Yaşar hastaneye kaldırıldı.
SOL GÖZÜ KÖR OLDU, ONLARCA KIRIK OLUŞTU
Astsubay Mustafa Yaşar’ın elmacık kemiğinde 20 kırık, kafatasında 2 yerde çatlak, burnunda 3 kırık olduğu belirirken sol göz ve çevre kemiklerinin parçalanması sonucu sol gözü kör oldu. Yaşar’ın ayrıca aldığı darbe sonucu beyninde su toplaması oluştu. Astsubay Mustafa Yaşar olay gününden bu yana 5 ameliyat olmasına rağmen sağlığına kavuşamadı.
SERBEST BIRAKILDI
Attığı taşlarla Astsubay Mustafa Yaşar’ı bu hale getiren Hilmi K. olaydan sonra tutuklandı. Hilmi K. olayın üzerinden geçen 7 ayın ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
TEPKİ UYANDIRDI
Astsubay Mustafa Yaşar’ın yakınları şüphelini serbest kalmasına tepki gösterirken, yaşanan bu durum sosyal medyada yankı uyandırdı. Sol gözün kaybeden onlarca kırıkla halen hastanede tedavisi devam eden Astsubay Mustafa Yaşar için adalet istendi.
ŞEHİT OLDU
6. kez ameliyata giren Astsubay Mustafa Yaşar tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Bng1 - O taşı atan olayda sorumlu olan kim varsa terörist ilan edilmeli . Artık birileri askerine polisine sahip çıksın yeter ya yeter .
Ali.. - Çok üzücü ekmeğinin peşinde Şehit oldu bu acıyı Allah kimseye vermesin rahmet eylesin yakınlarına sabır versin..
Hekimoğlu - Allah rahmet eylesin.Mekânı cennet olsun
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.