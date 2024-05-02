Başkan Durul, eski futbolcularla buluştu

Körfez ilçedeki Dergah Ocakbaşı Restoran’daki buluşmaya eski futbolcuların yanı sıra eski başkanlardan Muammer Çelik ile geçen yılki kongrede başkan adayı olan Yaşar Can da davet edildi. Mekanın sahibi olan yönetim kurulu üyesi Çetin Zerenoğlu özel misafirleriyle yakından ilgilendi.

“ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI, HEP BİRLİKTE SÜPER LİG’E”

Başkan Recep Durul organizasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarihi Çınar Kocaelispor’umuz için paha biçilmez bir tecrübe olan, camianın değerlerini ve geleceğini birleştirme noktasında mentör model olan ve mazimize ışık tutarak çınarımızı güçlendiren geçmiş başarılarımızın bileşenleri olarak ter döken, emek veren, pek çok futbolcularımız, başkanlarımız, yöneticilerimiz, dostlarımız ve hocalarımızla sohbet ve güzel anılar eşliğinde bir araya geldik. Kocaelispor ailesi olarak bağlarımızın pekişmesine, güçlenmesine vesile olan sıcak katkıları ve dayanışmaları için katılan tüm geçmişteki değerlerimize teşekkürlerimle birlikte minnettarlığımı belirtmek istiyorum. Çoğu gitti azı kaldı. El ele hep birlikte Süper Lig’e” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ