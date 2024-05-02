Haşim Arda’ya geçmiş olsun ziyareti

Genç futbolcuyu bugün futbol şube sorumlusu Selçuk Kösemen, teknik direktör Mustafa Gürsel ile takım arkadaşları ziyaret etti. Haşim Arda’ya geçmiş olsun dileğinde bulunan takım arkadaşları, bir an önce sahalara dönmesi temennisinde bulundular. Haşim Arda ziyaretten çok memnun kaldı, futbol şube sorumlusu Kösemen, teknik direktör Gürsel ve arkadaşlarına teşekkür etti. Genç futbolcu ayrıca Bodrum FK maçı için de başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: SPOR SERVİSİ