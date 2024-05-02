Göztepe’yi İzmir’de yendiğimiz maçın hakemi geliyor

Mücadeleyi devre arasında Süper Lig’e terfi eden Oğuzhan Çakır yönetecek. Balıkesirli hakem bu sezon Göztepe’yi İzmir’de 1-0 yendiğimiz maçta düdük çalmıştı. 28 yaşındaki genç hakem 219/20 sezonunda içerde Gölcüksp6dr’u 3-1, 2020-21 sezonunda Ankara’da Hacettepe’yi 1-0 yendiğimiz ve 2021-22 sezonunda deplasmanda Adanaspor’a 2-0 kaybettiğimiz maçları da yönetmişti. Çakır’ın kariyerinde çıktığı 29 1.Lig maçının 10’unu ev sahipleri, 11’ini misafir takımlar kazandı. Genç hakemin Süper Lig’de yönettiği 5 maçın 3’ünü konuk takımlar, 2’sini iç saha takımları kazandı.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.