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Durdurulan araç  adeta kaçakçı deposu çıktı

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Kartepe TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir aracın bagajında ve İzmit’te bir iş yerinde yapılan aramalarda çeşitli kaçak tütünler, elektronik sigaralar ve 1 ton 100 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Durdurulan araç  adeta kaçakçı deposu çıktı mask
Durdurulan araç  adeta kaçakçı deposu çıktı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 Mayıs günü Kartepe ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde bir aracı durdurdu. Ekipler, aynı gün İzmit’te bir iş yerine de baskın düzenledi. Durdurulan  araçta ve İzmit’te bulunan bir işyerinde yapılan arama işlemi sonucunda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1 ton 100 kg kıyılmış tütün, 15 bin 200 dal doldurulmuş makaron, 7 bin dal boş makaron,  5 bin 250 gr nargile tütünü, 28 paket elektronik sigara kartuşu, 11 adet elektronik sigara, 100 adet puro, 34 paket gümrük kaçağı sigara, 294 adet mükerrer makaron bandrolü ele geçirildi. Araç sürücüsü ve iş yeri sahibi gözaltına alınarak haklarında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlaması ile adli işlem başlatıldı.

Durdurulan araç  adeta kaçakçı deposu çıktı

# Kocaeli, İzmit, araç, İstanbul, 1 Mayıs

02 May 2024 - 13:12 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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