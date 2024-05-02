Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 Mayıs günü Kartepe ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde bir aracı durdurdu. Ekipler, aynı gün İzmit’te bir iş yerine de baskın düzenledi. Durdurulan araçta ve İzmit’te bulunan bir işyerinde yapılan arama işlemi sonucunda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1 ton 100 kg kıyılmış tütün, 15 bin 200 dal doldurulmuş makaron, 7 bin dal boş makaron, 5 bin 250 gr nargile tütünü, 28 paket elektronik sigara kartuşu, 11 adet elektronik sigara, 100 adet puro, 34 paket gümrük kaçağı sigara, 294 adet mükerrer makaron bandrolü ele geçirildi. Araç sürücüsü ve iş yeri sahibi gözaltına alınarak haklarında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlaması ile adli işlem başlatıldı.
- Asayiş
Durdurulan araç adeta kaçakçı deposu çıktı
Kartepe TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir aracın bagajında ve İzmit’te bir iş yerinde yapılan aramalarda çeşitli kaçak tütünler, elektronik sigaralar ve 1 ton 100 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.