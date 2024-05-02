Bir rakı grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir rakı grubuna daha zam geldiğini açıkladı.
Zam oranı yüzde 15 oldu. Dündar'ın paylaştığına göre rakı grubunun bir serisinde fiyatlar şöyle oldu:
"35cl 495, 50 cl 685, 70 cl 895, 100 cl 1175 TL..."
Geçtiğimiz hafta da başka bir rakı grubuna yüzde 10 zam gelmişti.
Beyler beyi rakıya #ZamGeldi zamsız günümüz yok artık. pic.twitter.com/v1c9jpEjqW
— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 2, 2024
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.