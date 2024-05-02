Bekirpaşa Masterler Antalya’da

Şenol Çiçek’in sahibi olduğu Full Medya’nın sponsor olduğu Bekirpaşa Masterler 40 ve 55 yaş kategorisine katılım sağladı. Kafilede toplam 110 kişi bulunuyor. Geleneksel turnuvanın 40 yaş grubuna 24, 50 yaş grubuna 16, 55 yaş grubuna ise 12 takım katılıyor. Bekirpaşa Masterler 40 yaş grubu ilk maçını dün G.Antep ile oynadı ve golsüz berabere kaldı. ASKF Başkanı Murat Aydın da Antalya’daki maçları yerinde izliyor.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.