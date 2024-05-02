Yaz ayı meyveleri pazara geldi, fiyatlar ne kadar?

BİRİ 35 DİĞERİ 45 TL’DEN SATILDI

İzmit’te kurulan Perşembe Pazarı’nda geçtiğimiz hafta yaz meyvesi kiraz satışa çıkmıştı. Yeni haftada ise diğer bir yaz meyvesi olan kayısı ve nektarin satışa sunuldu. Kayısı pazardaki pek çok meyve tezgahında yerini alırken nektarin de oldukça fazla tezgahta yerini aldı. Kayısının kilosu 50 TL’den satılırken nektarin ise kilosu 35 TL’den satıldı. 2 ürünün ilerleyen günlerde kurulacak olan pazarlarda daha da uygun fiyatlarla satılması bekleniyor. Bir önceki hafta kilo fiyatı 240 TL olan kiraz bu hafta bollaşmasıyla birlikte 120 TL’den satılmaya başladı.

FİYATI DÜŞEN VE YÜKSELENLER

Yeni haftada pek çok ürünün fiyatı geçen haftaya göre düştü. Fiyatında düşüş görülen ürünler dolmalı biber, kıl biber, çeri domates, pembe domates, salatalık, mor lahana, soğan, taze fasulye, bakla, pırasa, enginar, erik, kavun, kiraz ve yenidünya oldu. Fiyatı bir önceki haftaya göre yükselen ürünler ise domates, kabak, taze soğan, patates, ıspanak, bezelye, muz, yeşil elma ve elma oldu. 18 ürünün fiyatı ise geride kalan hafta ile aynıydı, bu ürünlerden bazıları ise çarliston biber, havuç, limon, patlıcan, mantar gibi ürünler oldu.