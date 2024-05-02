Yaz ayı meyveleri pazara geldi, fiyatlar ne kadar?

BİRİ 35 DİĞERİ 45 TL’DEN SATILDI
İzmit’te kurulan Perşembe Pazarı’nda geçtiğimiz hafta yaz meyvesi kiraz satışa çıkmıştı. Yeni haftada ise diğer bir yaz meyvesi olan kayısı ve nektarin satışa sunuldu. Kayısı pazardaki pek çok meyve tezgahında yerini alırken nektarin de oldukça fazla tezgahta yerini aldı. Kayısının kilosu 50 TL’den satılırken nektarin ise kilosu 35 TL’den satıldı. 2 ürünün ilerleyen günlerde kurulacak olan pazarlarda daha da uygun fiyatlarla satılması bekleniyor. Bir önceki hafta kilo fiyatı 240 TL olan kiraz bu hafta bollaşmasıyla birlikte 120 TL’den satılmaya başladı.
FİYATI DÜŞEN VE YÜKSELENLER
Yeni haftada pek çok ürünün fiyatı geçen haftaya göre düştü. Fiyatında düşüş görülen ürünler dolmalı biber, kıl biber, çeri domates, pembe domates, salatalık, mor lahana, soğan, taze fasulye, bakla, pırasa, enginar, erik, kavun, kiraz ve yenidünya oldu. Fiyatı bir önceki haftaya göre yükselen ürünler ise domates, kabak, taze soğan, patates, ıspanak, bezelye, muz, yeşil elma ve elma oldu. 18 ürünün fiyatı ise geride kalan hafta ile aynıydı, bu ürünlerden bazıları ise çarliston biber, havuç, limon, patlıcan, mantar gibi ürünler oldu.
ÜRÜN
ADI
GEÇEN HAFTA (TL)
BU
HAFTA (TL)
Dolmalık biber
50
35
Çarliston biber
20
20
Kıl biber
60
40
Kapya
50
50
Patlıcan
20
20
Domates
17,50
20
Çeri domates
40
25
Pembe domates
35
25
Salkım domates
-
25
Salatalık
30
20
Kabak
25
35
Havuç
25
25
Limon (file)
20
20
Maydanoz
10
10
Kıvırcık
20
20
Roka
10
10
Dereotu
15
15
Taze soğan
15
20
Mor lahana
20
15
Patates
15
16,50
Soğan
25
20
Ispanak
20
25
Semizotu
20
20
Taze Fasulye
100
50
Mantar
80
80
Bezelye
17,50
25
Sarma yaprağı
100
100
Bakla
40
25
Sarımsak
250
250
Pırasa
20
15
Enginar
40
35
Pazı
10
10
Karalahana
10
10
Çiriş otu
-
50
Erik
100
30
Karpuz
30
30
Kavun
100
30
Çilek
60
60
Muz
50
55
Portakal
20
20
Kayısı
-
50
Kiraz
240
120
Nektari
-
35
Elma
20
25
Yeşil elma
20
25
Yenidünya
40
25
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aci Gerçekler - ÇARŞIDA OLDUĞU GİBİ PAZARDA DA "FİYATLAR GAYET MAKUL" KASA KASA GÖTÜR ÇOCUKLAR YESİN.ENFLASYON'UN BELİ KIRILDI.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.