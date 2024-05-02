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02 May 2024 - 13:32- Yaşam G:

Yaz ayı meyveleri pazara geldi, fiyatlar ne kadar?

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Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’nda, yaz meyveleri tezgâha çıktı.

Muhammet Emin Can
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Yaz ayı meyveleri pazara geldi, fiyatlar ne kadar?
Yaz ayı meyveleri pazara geldi, fiyatlar ne kadar?
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BİRİ 35 DİĞERİ 45 TL’DEN SATILDI

  İzmit’te kurulan Perşembe Pazarı’nda geçtiğimiz hafta yaz meyvesi kiraz satışa çıkmıştı. Yeni haftada ise diğer bir yaz meyvesi olan kayısı ve nektarin satışa sunuldu. Kayısı pazardaki pek çok meyve tezgahında yerini alırken nektarin de oldukça fazla tezgahta yerini aldı. Kayısının kilosu 50 TL’den satılırken nektarin ise kilosu 35 TL’den satıldı. 2 ürünün ilerleyen günlerde kurulacak olan pazarlarda daha da uygun fiyatlarla satılması bekleniyor. Bir önceki hafta kilo fiyatı 240 TL olan kiraz bu hafta bollaşmasıyla birlikte 120 TL’den satılmaya başladı.

FİYATI DÜŞEN VE YÜKSELENLER

Yeni haftada pek çok ürünün fiyatı geçen haftaya göre düştü. Fiyatında düşüş görülen ürünler dolmalı biber, kıl biber, çeri domates, pembe domates, salatalık, mor lahana, soğan, taze fasulye, bakla, pırasa, enginar, erik, kavun, kiraz ve yenidünya oldu. Fiyatı bir önceki haftaya göre yükselen ürünler ise domates, kabak, taze soğan, patates, ıspanak, bezelye, muz, yeşil elma ve elma oldu. 18 ürünün fiyatı ise geride kalan hafta ile aynıydı, bu ürünlerden bazıları ise çarliston biber, havuç, limon, patlıcan, mantar gibi ürünler oldu.

 

Yaz ayı meyveleri pazara geldi, fiyatlar ne kadar?

ÜRÜN

ADI

GEÇEN HAFTA (TL)

BU

HAFTA (TL)

Dolmalık biber

50

35

Çarliston biber

20

20

Kıl biber

60

40

Kapya

50

50

Patlıcan

20

20

Domates

17,50

20

Çeri domates

40

25

Pembe domates

35

25

Salkım domates

-

25

Salatalık

30

20

Kabak

25

35

Havuç

25

25

Limon (file)

20

20

Maydanoz

10

10

Kıvırcık

20

20

Roka

10

10

Dereotu

15

15

Taze soğan

15

20

Mor lahana

20

15

Patates

15

16,50

Soğan

25

20

Ispanak

20

25

Semizotu

20

20

Taze Fasulye

100

50

Mantar

80

80

Bezelye

17,50

25

Sarma yaprağı

100

100

Bakla

40

25

Sarımsak

250

250

Pırasa

20

15

Enginar

40

35

Pazı

10

10

Karalahana

10

10

Çiriş otu

-

50

Erik

100

30

Karpuz

30

30

Kavun

100

30

Çilek

60

60

Muz

50

55

Portakal

20

20

Kayısı

-

50

Kiraz

240

120

Nektari

-

35

Elma

20

25

Yeşil elma

20

25

Yenidünya                  

40

25

Yaz ayı meyveleri pazara geldi, fiyatlar ne kadar?
Yaz ayı meyveleri pazara geldi, fiyatlar ne kadar?
Yaz ayı meyveleri pazara geldi, fiyatlar ne kadar?
Yaz ayı meyveleri pazara geldi, fiyatlar ne kadar?
Yaz ayı meyveleri pazara geldi, fiyatlar ne kadar?
Yaz ayı meyveleri pazara geldi, fiyatlar ne kadar?
Yaz ayı meyveleri pazara geldi, fiyatlar ne kadar?

 

# İzmit, yeni, hafta

02 May 2024 - 13:32 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Aci Gerçekler - ÇARŞIDA OLDUĞU GİBİ PAZARDA DA "FİYATLAR GAYET MAKUL" KASA KASA GÖTÜR ÇOCUKLAR YESİN.ENFLASYON'UN BELİ KIRILDI.

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 02 Mayıs 14:33

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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