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iPhone'un alarm sorununa dikkat: Uyuyakalabilirsiniz

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Apple, bazı iPhone kullanıcılarının alarm çalmadığına dair yaptığı şikayetler üzerine harekete geçti. ABD'li teknoloji şirketi sorunun hızlı bir şekilde düzeltilmesi için çalıştığını açıkladı.

iPhone'un alarm sorununa dikkat: Uyuyakalabilirsiniz mask
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Apple, bazı iPhone alarmlarının ses vermemesine neden olan bir sorunu, uyuyakalan kullanıcıların sosyal medyada dile getirmesinin ardından düzeltmek için çalıştığını doğruladı.

Cihazın Saat uygulamasında yerleşik olarak bulunan alarm, birçok iPhone kullanıcısı için tercih edilen uyandırma aracıdır.

Ancak son günlerde çok sayıda iPhone kullanıcısı alarmlarının çalmadığını ve bunun da işe ve okula geç kalmalarına neden olduğunu bildirdi.

Apple, sorunun farkında olduğunu doğruladı ve hızlı bir şekilde düzeltmek için çalıştığını söyledi.

HATANIN NEREDEN KAYNAKLANDIĞI BİLİNMİYOR

Bu durumdan kaç kişinin etkilendiği, soruna neyin yol açmış olabileceği ya da kullanıcıların bu sorunu gidermek için ne yapabilecekleri belirsizliğini koruyor.

Hatanın belirli iPhone modelleriyle mi yoksa iOS yazılımının belirli bir sürümüyle mi sınırlı olduğu da doğrulanmadı.

Kullanıcılar ayrıca yatmadan önce alarmlarını iki kez kontrol ederek ayarlarının doğru olduğundan ve ses seviyesinin açık olduğundan emin olmaya teşvik ediliyor.

# sosyal

02 May 2024 - 13:55 - Teknoloji Bilim --- Okunma

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