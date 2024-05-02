Regaip Ahmet Özyiğit, Kocaeli Vali Yardımcılığı görevine atandı

KOCAELİ VALİ YARDIMCILIĞINA ATANDI

Regaip Ahmet Özyiğit, 31 Mart yerel seçimleri için Tekirdağ Saray İlçe Kaymakamlığı görevinden istifa etti. İstifa eden Özyiğit, AK Parti Altınova Belediye Başkan Adayı gösterildi. Seçilme başarısı gösteremeyen Regaip Ahmet Özyiğit, kısa süre önce Kocaeli Vali Yardımcılığı görevine atandı. Özyiğit’in kısa süre içerisinde Kocaeli’ye gelerek yeni görevine başlaması bekleniliyor.

KAMUDA BİRÇOK GÖREVDE BULUNDU

Kocaeli Vali Yardımcılığı görevine atanan Regaip Ahmet Özyiğit, daha öncesinde sırasıyla Trabzon-Şalpazarı, Diyarbakır-Hazro, Gümüşhane-Şiran, Yozgat-Şefaatlı ilçelerinde kaymakamlık yaptı. İçişleri Bakanlığında Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, Konya-Seydişehir İlçesi kaymakamlığı, Malatya Vali Yardımcılığı, Yalova Altınova İlçesi Kaymakamlığı ile Tekirdağ Saray İlçe Kaymakamlığı yapan Özyiğit son olarak Kocaeli’de görevlendirildi.