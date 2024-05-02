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16 yaşındaki çocuk, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürmüş

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü.

16 yaşındaki çocuk, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürmüş mask
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Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki A.Y., A.T. (19) ile cinsel ilişkiye girmesinden sonra hamile kaldı. Doğuma günler kala Serdivan ilçesindeki ablasının yanına giden A.Y. burada bebeğini ölü olarak dünyaya getirdi. Paniğe kapılan A.Y., bebeğinin cansız bedenini bir poşete koyarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası’na geldi. Durumun haber verilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hususa ilişkin olarak emniyete götürülen 19 yaşındaki A.T. ise ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakıldı..

Kaynak: İHA

# hizmet, polis, çalışma, Sakarya

02 May 2024 - 14:39 Kocaeli/ İzmit- Türkiye --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Ofli paşa - Eeee! Ne olacak şimdi. Kız arkadaş, sevgili , manita derken Türk aile yapısını dinamitlediler. Paramparça olduk. Allah bu işe göz yumanları ve bu işe yardımcı olanları kahretsin.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 15:41
01

Mücahit Erbakan - Çocuk yaşta evlilik için bir yerlerini yirtanlar çocuk kadınlar için hiç bir açıklama yapmıyorlar. Ülkenin ahlaki çocuk gelinlerle bozulmaz ama çocuk kadınların doğurup attığı çocuklar hepimiz için bir sorun

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 14:53
03

Kptnlı - @Mücahit Erbakan 01 nolu yoruma cevabı: Hadi oradan namus bekçisi kesildiniz. Çocuk gelin miş çocuk kadın mış aklınızı bozdunuz iyice... Ahlak ne çocukta ne de kadında biter ülkenin geneline bak öyle konuş.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 02 Mayıs 16:04
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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