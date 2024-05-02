16 yaşındaki çocuk, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürmüş

Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki A.Y., A.T. (19) ile cinsel ilişkiye girmesinden sonra hamile kaldı. Doğuma günler kala Serdivan ilçesindeki ablasının yanına giden A.Y. burada bebeğini ölü olarak dünyaya getirdi. Paniğe kapılan A.Y., bebeğinin cansız bedenini bir poşete koyarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası’na geldi. Durumun haber verilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hususa ilişkin olarak emniyete götürülen 19 yaşındaki A.T. ise ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakıldı..
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Ofli paşa - Eeee! Ne olacak şimdi. Kız arkadaş, sevgili , manita derken Türk aile yapısını dinamitlediler. Paramparça olduk. Allah bu işe göz yumanları ve bu işe yardımcı olanları kahretsin.
Mücahit Erbakan - Çocuk yaşta evlilik için bir yerlerini yirtanlar çocuk kadınlar için hiç bir açıklama yapmıyorlar. Ülkenin ahlaki çocuk gelinlerle bozulmaz ama çocuk kadınların doğurup attığı çocuklar hepimiz için bir sorun
Kptnlı - Hadi oradan namus bekçisi kesildiniz. Çocuk gelin miş çocuk kadın mış aklınızı bozdunuz iyice... Ahlak ne çocukta ne de kadında biter ülkenin geneline bak öyle konuş.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.