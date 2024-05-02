Çığ altında kalan minibüs 4 ay sonra ortaya çıktı

22 Aralık 2023 tarihinde Van-Bahçesaray kara yolunda bir çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yol kapanınca vatandaşlar araçlarını yolda bırakmak zorunda kaldı.
Gece gelen başka bir çığ bir yolda bırakılan minibüsün üzerine düştü. Minibüs yoldan yaklaşık 100 metre uçuruma sürüklendi.
Havaların ısınması ve yol açma çalışmalarıyla beraber o minibüs yeniden ortaya çıktı. Yol çalışmalarının bitmesiyle minibüs bulunduğu alandan kurtarılarak sahibine teslim edilecek.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.