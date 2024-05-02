Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Çığ altında kalan minibüs 4 ay sonra ortaya çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Van-Bahçesaray kara yolu çığ ve kar riski nedeniyle yaklaşık 4 aydır ulaşıma kapalı durumda bulunuyor. Ekipler yolu açmak için yoğun mesai yürütürken çığ altında kalan minibüs ortaya çıktı.

Çığ altında kalan minibüs 4 ay sonra ortaya çıktı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

22 Aralık 2023 tarihinde Van-Bahçesaray kara yolunda bir çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yol kapanınca vatandaşlar araçlarını yolda bırakmak zorunda kaldı.

Gece gelen başka bir çığ bir yolda bırakılan minibüsün üzerine düştü. Minibüs yoldan yaklaşık 100 metre uçuruma sürüklendi.

Havaların ısınması ve yol açma çalışmalarıyla beraber o minibüs yeniden ortaya çıktı. Yol çalışmalarının bitmesiyle minibüs bulunduğu alandan kurtarılarak sahibine teslim edilecek.

Kaynak: TRT Haber

02 May 2024 - 14:55 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.934.700 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL