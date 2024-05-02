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Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

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Merkez Bankası rezervleri, 26 Nisan haftasında düşüş yönlü ivmesini sürdürdü. Brüt rezervler 124,1 milyar dolara, net rezervler 14 milyar dolara kadar geriledi.

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş mask
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri son 9 ayın en düşük seviyesine geldi.

TCMB verilerine göre 26 Nisan itibarıyla brüt rezervler 124,1 milyar dolara geriledi.

Aynı haftada net rezervler, 1 milyar 45 milyon dolar azalarak 14 milyar geriledi. Net rezervler, 19 Nisan haftasında 14 milyar 9 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Böylece net rezervler, 28 Temmuz 2023'teki 10 milyar 894 milyon dolardan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

Swap hariç net rezervler eksi 52,6 milyar dolardan eksi 48,6 milyar dolara geldi.

# Türkiye, dolar

02 May 2024 - 15:12 - Ekonomi --- Okunma

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