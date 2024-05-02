Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri son 9 ayın en düşük seviyesine geldi.
TCMB verilerine göre 26 Nisan itibarıyla brüt rezervler 124,1 milyar dolara geriledi.
Aynı haftada net rezervler, 1 milyar 45 milyon dolar azalarak 14 milyar geriledi. Net rezervler, 19 Nisan haftasında 14 milyar 9 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Böylece net rezervler, 28 Temmuz 2023'teki 10 milyar 894 milyon dolardan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.
Swap hariç net rezervler eksi 52,6 milyar dolardan eksi 48,6 milyar dolara geldi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.