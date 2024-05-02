Sakaryaspor maçında kuzey alt tribün açılacak

Spor İl Güvenlik Kurulu’nun dünkü toplantısında Kocaelispor-Sakaryaspor maçıyla ilgili önlemler masaya yatırıldı. Maça yüksek ilgi olacağı düşüncesiyle kuzey kale arka alt tribünün açılmasına karar verildi. Sahaya kimsenin girmemesi için önlem alındı, özel güvenlik sayısında artışa gidildi. Toplam 350 özel güvenlik personeli maçta görev yapacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Basiskele41 - Sakarya lılar ilk maçı unutmuş şimdi biz neden maça gidemiyoruz diye yaygara yapıyor
Bunlar tam yaygaracı ama 1977 sendromu nu unutamamışlar
Kerim - Ya bodrum macını bır alında sonra trıbun işi kolay, Bodrumu yenemez isek sakarya maçına gelsek ne gelmesek ne zaten play off ta oynıcaz
Taci - yüksek ilgi bu haftasonu belli olur. kuzey üst açık değil mi yani? altınordu maçında orada yer bulabilmiştik. bi de sakarya ile oynucaz.. bodrum u yenersek muhtemel pek kapalı tribün kalmaz o günü acil karar ile.
Dertli - Tırsıntı vaamı tırsıntı...!
Kartepeli - Bakalım sizmi tribün yaptınız bizmi daha iyisini yapana kadar en iyisi olacağız tırsıntı yok ama sizde yanma devam ediyor halen????
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.