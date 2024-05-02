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02 May 2024 - 15:16- Spor G:

Sakaryaspor maçında kuzey alt tribün açılacak

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Kocaelispor’un evinde Sakaryaspor’u ağırlayacağı mücadelede kuzey alt tribün açılacak

Sakaryaspor maçında kuzey alt tribün açılacak mask
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Spor İl Güvenlik Kurulu’nun dünkü toplantısında Kocaelispor-Sakaryaspor maçıyla ilgili önlemler masaya yatırıldı. Maça yüksek ilgi olacağı düşüncesiyle kuzey kale arka alt tribünün açılmasına karar verildi. Sahaya kimsenin girmemesi için önlem alındı, özel güvenlik sayısında artışa gidildi. Toplam 350 özel güvenlik personeli maçta görev yapacak.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# kocaelispor

02 May 2024 - 15:16 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Basiskele41 - Sakarya lılar ilk maçı unutmuş şimdi biz neden maça gidemiyoruz diye yaygara yapıyor

Bunlar tam yaygaracı ama 1977 sendromu nu unutamamışlar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 16:51
04

Kerim - Ya bodrum macını bır alında sonra trıbun işi kolay, Bodrumu yenemez isek sakarya maçına gelsek ne gelmesek ne zaten play off ta oynıcaz

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 02 Mayıs 16:46
02

Taci - yüksek ilgi bu haftasonu belli olur. kuzey üst açık değil mi yani? altınordu maçında orada yer bulabilmiştik. bi de sakarya ile oynucaz.. bodrum u yenersek muhtemel pek kapalı tribün kalmaz o günü acil karar ile.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 16:07
03

Kartepeli - @Dertli 01 nolu yoruma cevabı: Bakalım sizmi tribün yaptınız bizmi daha iyisini yapana kadar en iyisi olacağız tırsıntı yok ama sizde yanma devam ediyor halen????

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 16:46
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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