Karamürselspor taraftarına kapalı, Bağdatspor taraftarına açık tribün

Kurul Karamürselspor taraftarına 500 kişi kapasiteli kale arkasındaki kapalı tribünü tahsis etti. Bağdatspor taraftarları ve futbolseverler ise 1500 kişi kapasitesi bulunan açık tribünde olacak. İki taraftar grubu tribüne farklı noktalardan alınacak. Güvenliği sağlamak için çevik kuvvet personeli de görev yapacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.