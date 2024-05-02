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Karamürselspor taraftarına kapalı, Bağdatspor taraftarına açık tribün

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Bugün toplanan Spor İl Güvenlik Kurulu cumartesi günü saat 16:30'da Başiskele Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız Stadı’nda Bağdatspor ile Karamürselspor arasında oynanacak Süper Lig Play-Off baraj maçının güvenlik önlemlerini görüştü.

Karamürselspor taraftarına kapalı, Bağdatspor taraftarına açık tribün mask
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Kurul Karamürselspor taraftarına 500 kişi kapasiteli kale arkasındaki kapalı tribünü tahsis etti. Bağdatspor taraftarları ve futbolseverler ise 1500 kişi kapasitesi bulunan açık tribünde olacak.  İki taraftar grubu tribüne farklı noktalardan alınacak. Güvenliği sağlamak için çevik kuvvet personeli de görev yapacak.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Karamürselspor

02 May 2024 - 15:22 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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