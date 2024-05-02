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02 May 2024 - 15:43- Asayiş G:

Merkezi Kocaeli’de! Konfederasyon başkanının, Umre için 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddiası

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Merkezi Kocaeli’de olan turizm acentesi sahibi Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ve ekibinin umre ziyaretine gitmek isteyen yaklaşık 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Savcılığa şikayetlerin gelmesi üzerine polis ekipleri Çokyaşar ile birlikte toplam 5 kişiyi Sakarya’da gözaltına aldı.

Merkezi Kocaeli’de! Konfederasyon başkanının, Umre için 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddiası mask
Merkezi Kocaeli’de! Konfederasyon başkanının, Umre için 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddiası
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Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar’ın sahibi olduğu turizm acentesinin Bursa, Kocaeli, Sakarya gibi illerde umre ziyaretine gitmek isteyen yaklaşık 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Sakarya’da umreye gitme zamanının geçmesi üzerine durumdan şüphelenen bazı vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kişi başı yaklaşık 25 bin lira veren ve mağdur olan kişilerle görüşmek için Sakarya’ya gelen Çokyaşar ile 4 kişi toplantı yaptığı esnada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edilirken geçtiğimiz senelerde de Çokyaşar hakkında aynı suçtan işlem yapıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktan serbest bırakıldı.

Merkezi Kocaeli’de! Konfederasyon başkanının, Umre için 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddiası

Kaynak: İHA

# Kocaeli, polis, sevk, Sakarya

02 May 2024 - 15:43 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Yorumlar

(2)
02

İzmitli - Böyle istismarcılar en ağır şekilde cezalandırılmalı ki bir daha kimse cesaret edemesin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 17:46

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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