Mimarlar Odası Başkanı Alper Dülger görevi bıraktı

MİMARLAR ODASI BAŞKANLIĞI GÖREVİMDEN AYRILIYORUM
Alper Dülger yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Değerli Arkadaşlar, meslektaşlarımızla birlikte yürüdüğümüz ve mesleğe sahip çıktığımız uzun bir yürüyüşün kendi tarafımdaki kısmını tamamladım.
Yola çıkarken verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çok çaba sarf ettik. Ancak yol bugün bizi başka yerlere götürüyor. Yurtdışında artan iş yoğunluğum Mimarlar Odası başkanlığı görevini uzaktan yürütmeyi imkansız kılıyor. Bu sebeple bugün itibariyle Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanlığı görevimden ayrılıyorum.
GÖREVİ DEVRALACAK ARKADAŞLARA İNANCIMIZ TAM
Görevi devralacak arkadaşlarımızın vazifeyi başarıyla sürdüreceğine inancım tam.
Kenti ilgilendiren tüm konularda bizlerle birlikte olduğunuz, meslek odamızın bilim ve tekniği savunan sesini tüm kamuoyuna duyurmamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyorum.
MİMARLAR ODASI ÜSTLENDİĞİ VAZİFEYİ SÜRDÜRECEKTİR
Mimarlar Odası Halkevi gibi kültür miraslarına sahip çıkmaya, çevreyi kirletme riski çok yüksek olan yapılaşmalara karşı doğayı savunmaya, mesleğin gelişimi için üstlendiği vazifeyi kararlılıkla sürdürmeye şüphesiz devam edecektir. Her birinize görevlerinizde başarılar diliyorum. Yolunuz aydınlık olsun.” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.