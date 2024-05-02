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Mimarlar Odası Başkanı Alper Dülger görevi bıraktı

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Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Alper Dülger, yaptığı yazılı açıklama ile yurtdışında artan iş yoğunluğunu sebep göstererek görevi bıraktığını duyurdu.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Mimarlar Odası Başkanı Alper Dülger görevi bıraktı mask
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MİMARLAR ODASI BAŞKANLIĞI GÖREVİMDEN AYRILIYORUM

Alper Dülger yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Değerli Arkadaşlar, meslektaşlarımızla birlikte yürüdüğümüz ve mesleğe sahip çıktığımız uzun bir yürüyüşün kendi tarafımdaki kısmını tamamladım.

Yola çıkarken verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çok çaba sarf ettik. Ancak yol bugün bizi başka yerlere götürüyor. Yurtdışında artan iş yoğunluğum Mimarlar Odası başkanlığı görevini uzaktan yürütmeyi imkansız kılıyor. Bu sebeple bugün itibariyle Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanlığı görevimden ayrılıyorum.

GÖREVİ DEVRALACAK ARKADAŞLARA İNANCIMIZ TAM

Görevi devralacak arkadaşlarımızın vazifeyi başarıyla sürdüreceğine inancım tam.

Kenti ilgilendiren tüm konularda bizlerle birlikte olduğunuz, meslek odamızın bilim ve tekniği savunan sesini tüm kamuoyuna duyurmamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyorum.

MİMARLAR ODASI ÜSTLENDİĞİ VAZİFEYİ SÜRDÜRECEKTİR

Mimarlar Odası Halkevi gibi kültür miraslarına sahip çıkmaya, çevreyi kirletme riski çok yüksek olan yapılaşmalara karşı doğayı savunmaya, mesleğin gelişimi için üstlendiği vazifeyi kararlılıkla sürdürmeye şüphesiz devam edecektir. Her birinize görevlerinizde başarılar diliyorum. Yolunuz aydınlık olsun.” dedi.

# Kocaeli, HER

02 May 2024 - 16:11 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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