KOÜ’de devir teslim

Rektörlük makamında düzenlenen devir teslim törenine, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Elif Öğüt, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren ile Prof. Dr. Mehmet Yıldırım ve Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik’in katıldı. Prof. Dr. Yıldırım’ın üniversiteye önemli katkılar sunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Cantürk, bugüne kadar gösterdiği özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik’e de yeni görevinde başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, araştırma üniversitesi yolundaki Kocaeli Üniversitesi’nin bu hedefini gerçeğe dönüştürtmek için durmadan yoluna devam edeceğine inandığını ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mustafa - Güzel bir insan, değerli bir akademisyeni. Çok çalışkan ve dürüst bir insandı. Adı hiç arsızlık ve yolsuzluğa karışmamış bir hocamızdı. Alan açılsa çok daha iyi işlere imza atacağından şüphemiz yok. Yolu açık olsun.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.