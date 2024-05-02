KOÜ’de devir teslim

Mustafa - Güzel bir insan, değerli bir akademisyeni. Çok çalışkan ve dürüst bir insandı. Adı hiç arsızlık ve yolsuzluğa karışmamış bir hocamızdı. Alan açılsa çok daha iyi işlere imza atacağından şüphemiz yok. Yolu açık olsun.