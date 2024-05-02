Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Eğitim

KOÜ’de devir teslim

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Üniversitesi’nde eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, görevini Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik’e devretti.

KOÜ’de devir teslim mask
KOÜ’de devir teslim
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Rektörlük makamında düzenlenen devir teslim törenine, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Elif Öğüt, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren ile Prof. Dr. Mehmet Yıldırım ve Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik’in katıldı. Prof. Dr. Yıldırım’ın üniversiteye önemli katkılar sunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Cantürk, bugüne kadar gösterdiği özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik’e de yeni görevinde başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, araştırma üniversitesi yolundaki Kocaeli Üniversitesi’nin bu hedefini gerçeğe dönüştürtmek için durmadan yoluna devam edeceğine inandığını ifade etti.

KOÜ’de devir teslim

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, yeni, ifade

02 May 2024 - 16:16 Kocaeli/ İzmit- Eğitim --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.934.700 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mustafa - Güzel bir insan, değerli bir akademisyeni. Çok çalışkan ve dürüst bir insandı. Adı hiç arsızlık ve yolsuzluğa karışmamış bir hocamızdı. Alan açılsa çok daha iyi işlere imza atacağından şüphemiz yok. Yolu açık olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 17:11

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL