3 gündür haber alınamıyordu: Kayıp Merve bulundu

Körfez’de Hacı Osman Mahallesi’nde ikamet eden Merve Şen isimli genç kızdan 3 gündür haber alınamıyordu. Kızlarından haber alamayan aile, durumu emniyete bildirdi. Polis ekipleri her yerde kayıp olan kızı aradığı bildirildi. 22 yaşındaki Merve Şen, 3 gün önce "KPSS ile ilgili bir işim var" diyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Aile, kızlarından haber alamayınca durumu emniyet güçlerine bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis, Merve Şen'i bulmak için arama çalışmalarına başladı.

3 GÜN SONRA BULUNDU

22 yaşındaki Merve Şen, emniyet güçlerinin sıkı takibi ve araştırması sonrasında Ankara’da bulunduğu bildirildi. Kocaeli Emniyeti ile Ankara Emniyetinin koordineli çalışması sonrasında Ankara’daki bir adreste bulunan Merve, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü ve ailesine de bilgi verildiği öğrenildi. Merve’nin kendi isteği ile mi yoksa zorlamı götürüldüğü araştırılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi