Benzin ve motorine zam!

Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren zamlanacak. 3 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinin litre fiyatı 28 kuruş artarken, motorinin litre fiyatındaki artış 26 kuruş olarak gerçekleşecek. Fiyat artışları pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Zammın ardından Kocaeli’de benzinin litresi 43 lira 93 kuruşa, motorinin lire fiyatı da 41 lira 33 kuruşa yükselecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
. - Akaryakıt zamları iğneden ipliğe herşeye zam demek ama asgari ücrete zam yok çünkü yaşamasın asgari ücretle çalışanlar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.