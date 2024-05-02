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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
02 May 2024 - 16:33- Ekonomi G:

Benzin ve motorine zam!

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Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 28 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 26 kuruş artacak

Benzin ve motorine zam! mask
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Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren zamlanacak. 3 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinin litre fiyatı 28 kuruş artarken, motorinin litre fiyatındaki artış 26 kuruş olarak gerçekleşecek. Fiyat artışları pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Zammın ardından Kocaeli’de benzinin litresi 43 lira 93 kuruşa, motorinin lire fiyatı da 41 lira 33 kuruşa yükselecek. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli

02 May 2024 - 16:33 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

. - Akaryakıt zamları iğneden ipliğe herşeye zam demek ama asgari ücrete zam yok çünkü yaşamasın asgari ücretle çalışanlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 16:52

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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