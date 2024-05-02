Benzin ve motorine zam!

Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren zamlanacak. 3 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinin litre fiyatı 28 kuruş artarken, motorinin litre fiyatındaki artış 26 kuruş olarak gerçekleşecek. Fiyat artışları pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Zammın ardından Kocaeli’de benzinin litresi 43 lira 93 kuruşa, motorinin lire fiyatı da 41 lira 33 kuruşa yükselecek.

Kaynak: Haber Merkezi