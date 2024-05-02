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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşüyor

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Ankara’da tüm gözlerin çevrildiği görüşme başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşüyor mask
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AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşme saat 16.04'te başladı. Özel’i genel merkez kapısında AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Özel ve beraberindekiler tokalaşmanın ardından içeriye geçti.

Ankara 8 yıl sonra kritik bir görüşmeye sahne oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’le görüşüyor.  AK Parti ve CHP genel başkanları arasında 2016’dan sonra ilk görüşme niteliği taşıyan zirve saat 16.04’te başladı.

CHP lideri Özel’i AK Parti Genel Merkezi önünde partinin başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

Özel ve beraberindekiler karşılamanın ardından içeriye geçti.

Genel merkezin 8’inci katındaki genel başkanlık makamında gerçekleşen görüşme saat 16.04’te başladı.

Kaynak: Haber Merkezi

# parti

02 May 2024 - 16:36 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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