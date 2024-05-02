Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
02 May 2024 - 16:50- Gündem G:

Başkan Ölmez’e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez’e hayırlı olsun ziyaretleri tüm hızıyla aralıksız sürüyor.

Başkan Ölmez’e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor mask
Başkan Ölmez’e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kandıra Belediye Başkanı seçilen Belediye Başkanı Erol Ölmez protokol, STK ve vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ediyor. Başkan Erol Ölmez’i AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu,  Sami Çakır, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve yönetimi, Kocaeli AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan ve yönetimi, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve yönetimi, BBP İlçe Başkanı ve meclis üyesi Murat Küçüktecer ve yönetimi, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Levent Gödek ve yönetimi Hizmet İş Kocaeli  Şube Başkanı Muharrem Subaşı ve yönetimi ziyaret ederek yeni dönemde başarılar dilediler.

Başkan Ölmez’e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ DEVAM EDECEK

Belediye Başkanı Erol Ölmez’de hayırlı olsun temennisinde bulunan bütün misafirlerine teşekkür etti. Kendisine ulaşmak isteyen vatandaşlara da kapısı sonuna kadar açık olan Başkan Ölmez, " AK Parti’de gönül belediyeciliği asla değişmez. Belediye başkanına herkes ulaşmalı. Belediye başkanının kapısı vatandaşına daim açık olmalı. Hemşehrilerimizin talep ve isteklerine çözüm odaklı yaklaşacağız. Rabbim utandırmasın. Gerek ziyaret gerekse tebrik anlamında belediyemize gelen, bizleri onurlandıran tüm büyüklerimize, hemşehrilerimize ve gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sağolsunlar var olsunlar’’ dedi.

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, yeni, VAR, ilçe, hizmet, parti, başkan

02 May 2024 - 16:50 Kocaeli/ Kandira- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.934.700 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL