Başkan Ölmez’e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Kandıra Belediye Başkanı seçilen Belediye Başkanı Erol Ölmez protokol, STK ve vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ediyor. Başkan Erol Ölmez’i AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve yönetimi, Kocaeli AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan ve yönetimi, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve yönetimi, BBP İlçe Başkanı ve meclis üyesi Murat Küçüktecer ve yönetimi, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Levent Gödek ve yönetimi Hizmet İş Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı ve yönetimi ziyaret ederek yeni dönemde başarılar dilediler.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ DEVAM EDECEK

Belediye Başkanı Erol Ölmez’de hayırlı olsun temennisinde bulunan bütün misafirlerine teşekkür etti. Kendisine ulaşmak isteyen vatandaşlara da kapısı sonuna kadar açık olan Başkan Ölmez, " AK Parti’de gönül belediyeciliği asla değişmez. Belediye başkanına herkes ulaşmalı. Belediye başkanının kapısı vatandaşına daim açık olmalı. Hemşehrilerimizin talep ve isteklerine çözüm odaklı yaklaşacağız. Rabbim utandırmasın. Gerek ziyaret gerekse tebrik anlamında belediyemize gelen, bizleri onurlandıran tüm büyüklerimize, hemşehrilerimize ve gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sağolsunlar var olsunlar’’ dedi.

Kaynak: Bülten