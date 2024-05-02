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Mesut Can’ın sözleşmesi uzatıldı

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Kocaelispor yönetimi Yusuf Cihat ve Serhat’ın ardından sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunan Mesut Can Tunalı’nın mukavelesini de uzattı.

Mesut Can’ın sözleşmesi uzatıldı mask
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23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2024-25 sezonu sonunda bitecek. Yeşil-Siyahlı takım yetenekli futbolcuyu önceki sezon Belediye Derincespor’dan transfer etmişti. 2.Lig şampiyonluk sezonunda 2’si ilk 11 olmak üzere 12 maçta görev alan Mesut Can, bu sezonun 32.haftasına kadar 3’ü ilk 11 olmak üzere yine 12 maçta süre alabildi. Orta sahada oynayan futbolcunun Yeşil-Siyahlı forma altında bir asisti bulunuyor. Kulüpten yapılan bilgilendirme şöyle: “Profesyonel futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup futbolcumuzun sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır”

Kaynak: SPOR SERVİSİ

02 May 2024 - 17:04 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Yorumlar

(1)
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Aa - Belli oldu seneye de 1. lig icin hazirlik yapiliyor, sonra trasnfer yapmiyorsunuz elimizde oyuncu var diye. yahu bu adamlari uzatacaginiza gidin trasnfer yapin yeni adam alin, arda turan daha simdiden transfere basladi. bizde yine hareket yok.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 17:44

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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