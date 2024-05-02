Mesut Can’ın sözleşmesi uzatıldı

23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2024-25 sezonu sonunda bitecek. Yeşil-Siyahlı takım yetenekli futbolcuyu önceki sezon Belediye Derincespor’dan transfer etmişti. 2.Lig şampiyonluk sezonunda 2’si ilk 11 olmak üzere 12 maçta görev alan Mesut Can, bu sezonun 32.haftasına kadar 3’ü ilk 11 olmak üzere yine 12 maçta süre alabildi. Orta sahada oynayan futbolcunun Yeşil-Siyahlı forma altında bir asisti bulunuyor. Kulüpten yapılan bilgilendirme şöyle: “Profesyonel futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup futbolcumuzun sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır”

Kaynak: SPOR SERVİSİ