‘Akış’ karma resim sergisi açıldı

Sergide 16 sanatçının karakalem, yağlıboya ve karışık teknikle yapılmış 53 eseri yer alıyor. Sergi açılışına sanatseverlerin yanı sıra Firdevs Çalışkan Resim Atölyesi üyeleri katılım sağladı. Sergi, 10 Mayıs tarihine kadar gezilebilecek. Sergide çocuk grubunun eserleri de bulunuyor.
Sergide şu sanatçıların eserleri bulunuyor: Pınar Aksoy Özmen, Vildan Canarslan, Burcu Ceran, Hediye Ferah, Senay Güner Özöner, Ayşe Kaboğlu, Selma Kahraman, Özlem Kaya, Aslı Kırgeç, Filiz Küçükosmanoğlu Kahraman, Nural Ödenoğlu, Feryal Özdoğan, Filiz Tesbihçioğlu, Zeynep Ulusay, Özlem Yavaş, Özgül Yılmaz.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.