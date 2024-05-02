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‘Akış’ karma resim sergisi açıldı

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Firdevs Çalışkan Resim Atölyesi üyesi isimlerin çalışmalarından oluşan ‘Akış’ adlı karma resim sergisi İzmit Belediyesi Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde açıldı.

‘Akış’ karma resim sergisi açıldı mask
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Sergide 16 sanatçının karakalem, yağlıboya ve karışık teknikle yapılmış 53 eseri yer alıyor. Sergi açılışına sanatseverlerin yanı sıra Firdevs Çalışkan Resim Atölyesi üyeleri katılım sağladı. Sergi, 10 Mayıs tarihine kadar gezilebilecek. Sergide çocuk grubunun eserleri de bulunuyor.

Sergide şu sanatçıların eserleri bulunuyor: Pınar Aksoy Özmen, Vildan Canarslan, Burcu Ceran, Hediye Ferah, Senay Güner Özöner, Ayşe Kaboğlu, Selma Kahraman, Özlem Kaya, Aslı Kırgeç, Filiz Küçükosmanoğlu Kahraman, Nural Ödenoğlu, Feryal Özdoğan, Filiz Tesbihçioğlu, Zeynep Ulusay, Özlem Yavaş, Özgül Yılmaz.

Kaynak: Haber Merkezi

02 May 2024 - 17:07 Kocaeli/ İzmit- Kültür Sanat --- Okunma

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