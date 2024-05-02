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Şirintepe Çocuk Kreşinin temeli atıldı

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İzmit Belediyesi’nin Şirintepe Mahallesi Ekopark içinde inşa edeceği 6’ncı Çınar Çocuk Evi’nin temeli atıldı.

Şirintepe Çocuk Kreşinin temeli atıldı mask
Şirintepe Çocuk Kreşinin temeli atıldı
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EMCO İnşaat’ın sahibi Ertuğrul Kolaylı’nın bağışıyla kazandırılacak olan Şirintepe Çınar Çocuk Evi’nin temel atma töreni öncesinde Başkan Hürriyet EMCO İnşaat’ın sahibi Ertuğrul Kolaylı’ya plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Protokol konuşmaları ve hediye takdimi sonrasında ise Şirintepe Camii İmamı Aziz Ekşi tarafından temel atma işlemi öncesinde dua okundu.

Şirintepe Çocuk Kreşinin temeli atıldı

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, EMCO İnşaatın sahibi Ertuğrul Kolaylı, Şirintepe Mahalle Muhtarı Aydın Doğan, İzmit Belediyeci Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapımı tamamlandığında çocuk evi 60 çocuğa ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi

# ilçe, İzmit, başkan

02 May 2024 - 17:11 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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