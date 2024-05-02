Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Deniz Ticaret Odası’nda Türkiye denizciliği ele alındı: "Kocaeli, deniz turizmi olanaklarını değerlendirmelidir"

ABONE OL Google News Sayfamız

İMEAK Deniz Ticaret Odası(DTO) Kocaeli Şubesinin meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Marmaris’te düzenlenen ‘4. Deniz Turizmi Çalıştayı’nı değerlendirdi.

Deniz Ticaret Odası’nda Türkiye denizciliği ele alındı: "Kocaeli, deniz turizmi olanaklarını değerlendirmelidir" mask
Deniz Ticaret Odası’nda Türkiye denizciliği ele alındı: "Kocaeli, deniz turizmi olanaklarını değerlendirmelidir"
Deniz Ticaret Odası’nda Türkiye denizciliği ele alındı: "Kocaeli, deniz turizmi olanaklarını değerlendirmelidir"
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Doğusal, “Ülkemize gelen toplam 57 milyon yabancı ziyaretçinin 5 milyonu deniz yolu ile gelmiştir. Bunların ancak 1,5 milyonu kruvaziyer yolcusudur. Odamız bu çalıştaylarla, ülkemizin turizmden daha fazla pay almasını amaçlamaktadır. Bizler de Kocaeli olarak deniz turizmi imkanlarımızı ortaya koyarak, gerekli Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermeliyiz” dedi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Nisan Ayı 19. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde, Körfez Ticaret Odası (KTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Deniz Ticaret Odası’nda Türkiye denizciliği ele alındı:

Aracı, kendilerini ağırlayan KTO Başkanı Recep Öztürk ve yönetimine teşekkür etti.

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ile çeşitli kurum temsilcilerinin de yer aldığı meclis toplantısını KAMADER Başkanı Engin Uztürk, Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Kulübü, Yalova Üniversitesi Denizcilik Kulübü öğrencileri de takip etti. İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, 31 Mart seçimlerinde göreve seçilenleri kutladı, başarılar diledi.

Meydana gelen deniz kazaları hakkında da konuşan Başkan Vedat Doğusel, bu konuyu kendilerinin de irdeleceğini, bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

Deniz Ticaret Odası’nda Türkiye denizciliği ele alındı:

DOĞUSEL: “KOCAELİ BİR DENİZ KENTİ”

“Kocaeli bir deniz kenti” diyerek sözlerine devam eden Doğusel, şunları aktardı:

“-Lojistiğiyle, turizmiyle, balıkçılığıyla kent olarak her yıl daha da geliştiğimizi, “deniz kenti” ifadesinin altını doldurmak için devletimizin, yerel yönetimlerimizin, odalarımızın canla başla çalıştığını görüyor ve bundan da mutluluk duyuyoruz. Gerek körfezimizdeki temizlik çalışmaları, gerek artan ihracat rakamları gerekse de spor ve turizm faaliyetleriyle kentimiz gelişmeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte denizle alakalı daha stratejik çalışmaların yapılacağını ve Kocaeli’nin deniz kenti hüviyetinin daha da güçleneceğine inanıyoruz”

Liman istatistikleriyle ilgili de bilgi veren Doğusel, Derince ve Dilovası limanlarının ithalat ve ihracat rakamlarında yine zirvede olduğunu belirtti. Toplantıda, farklı konularda sunumlar yapıldı, bilgi aktarımında bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, HER, İstanbul, başkan, Körfez, Derince

02 May 2024 - 17:12 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.934.700 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL