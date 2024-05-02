Deniz Ticaret Odası’nda Türkiye denizciliği ele alındı: "Kocaeli, deniz turizmi olanaklarını değerlendirmelidir"

Doğusal, “Ülkemize gelen toplam 57 milyon yabancı ziyaretçinin 5 milyonu deniz yolu ile gelmiştir. Bunların ancak 1,5 milyonu kruvaziyer yolcusudur. Odamız bu çalıştaylarla, ülkemizin turizmden daha fazla pay almasını amaçlamaktadır. Bizler de Kocaeli olarak deniz turizmi imkanlarımızı ortaya koyarak, gerekli Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermeliyiz” dedi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Nisan Ayı 19. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde, Körfez Ticaret Odası (KTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Aracı, kendilerini ağırlayan KTO Başkanı Recep Öztürk ve yönetimine teşekkür etti.

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ile çeşitli kurum temsilcilerinin de yer aldığı meclis toplantısını KAMADER Başkanı Engin Uztürk, Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Kulübü, Yalova Üniversitesi Denizcilik Kulübü öğrencileri de takip etti. İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, 31 Mart seçimlerinde göreve seçilenleri kutladı, başarılar diledi.

Meydana gelen deniz kazaları hakkında da konuşan Başkan Vedat Doğusel, bu konuyu kendilerinin de irdeleceğini, bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

DOĞUSEL: “KOCAELİ BİR DENİZ KENTİ”

“Kocaeli bir deniz kenti” diyerek sözlerine devam eden Doğusel, şunları aktardı:

“-Lojistiğiyle, turizmiyle, balıkçılığıyla kent olarak her yıl daha da geliştiğimizi, “deniz kenti” ifadesinin altını doldurmak için devletimizin, yerel yönetimlerimizin, odalarımızın canla başla çalıştığını görüyor ve bundan da mutluluk duyuyoruz. Gerek körfezimizdeki temizlik çalışmaları, gerek artan ihracat rakamları gerekse de spor ve turizm faaliyetleriyle kentimiz gelişmeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte denizle alakalı daha stratejik çalışmaların yapılacağını ve Kocaeli’nin deniz kenti hüviyetinin daha da güçleneceğine inanıyoruz”

Liman istatistikleriyle ilgili de bilgi veren Doğusel, Derince ve Dilovası limanlarının ithalat ve ihracat rakamlarında yine zirvede olduğunu belirtti. Toplantıda, farklı konularda sunumlar yapıldı, bilgi aktarımında bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi