Akça Koca Platformu kutlama ziyaretlerinde

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı tekrar seçildiği için tebrik eden platform üyeleri, Kaymakam Hasan Öztürk’e de görevi nedeniyle hoş geldin dileklerini ilettiler. Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu ile birlikte kutlama ziyaretlerine yönetim kurulu üyeleri; Harun Reşit Kocagöz ve Coşkun Karakadılar, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri; İlk Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya ve Ahsen Okyar da katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi