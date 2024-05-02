Başiskele’de Marmara bölge finali heyecanı

FİNALLERE 23 ÖĞRENCİ KATILDI

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce ülke genelindeki imam hatip liseleri ve ortaokulları arasında düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Marmara bölgesi 9. finaline bu kez Başiskele ev sahipliği yaptı. Marmara bölgesi olarak; Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya ve Yalova illerinden yarışmaya 13 ortaokul ve 10 lise öğrencisi olmak üzere toplam 23 öğrenci katıldı. Sabah saatlerinde başlayan bölge finalleri öğle sonrası ödül töreni ile devam etti.

Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra final programına Vali Yardımcısı Başiskele Kaymakam Vekili Ali Ada, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, ilçe kurum müdürleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Liseler kategorisinde birinciliği İzmit Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Lisesi öğrencisi Celal Talha Çelik elde etti.

YAVUZ: KUR’AN-I KERİM ŞİFADIR

Törende selamlama konuşması yapan Vali Seddar Yavuz, şunları söyledi:

“-Hazreti Peygamberimiz: ‘Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir.’ diye buyuruyor. O yüzden bu evlatlarımızı doğuran, büyüten, yetiştiren ve onları eğiten her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin bildiği gibi kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in en güzel şekilde tilavet edilmesi, okunması, Kârilerimizin yetişmesi ve gönül tellerimizin titretmesi bizim kadim medeniyetimizin en önemli unsurlarından bir tanesidir.

Kur’an-ı Kerim’in şifa kaynağı olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kur’an-ı Kerim‘i hem okuyan hem anlayabilen hem de amel eden kullarından oluruz inşallah.”

Kaynak: Haber Merkezi