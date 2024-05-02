Bedelli askerlik fiyatlarına zam geliyor

Türkiye'de 2011 yılında yapılan askerlik düzenlemesiyle birlikte yürürlüğe giren Bedelli Askerlik ücretleri 30 bin lira olarak belirlenmiş, ancak 2014 yılında 18 bin TL olarak güncellenmişti. Geçtiğimiz yıl yapılan yeni düzenleme kapsamında bedelli askerlik ücreti, yılın ilk yarısında 104.084,16 TL olarak belirlenmiş ardından 2023 yılı Temmuz ayı zammıyla 122.351,04 TL’ye yükseltilmişti.

2024 YILINDA ENFLASYON ZAMMI GELİYOR

2024 yılı başında yapılan fiyat düzenlemesiyle birlikte güncel olarak 182 bin 608 TL olarak tahsil edilen bedelli askerlik ücretine enflasyon zammı kapıda. Netlik kazanmayan zam oranında öngörülen fiyat ise enflasyon zammı yüzde 20.02 olursa, bedelli askerlik isteyen gençlerin ödeyeceği tutar 219.167 TL’ye ulaşacak. Böylelikle 6 ay içerisinde bedelli askerliğe başvurmayanların ödeyeceği fark 36.558 TL olacak.

Kaynak: Haber Merkezi