Derincespor'a PFDK'dan kötü haber: Başkan ve kulüp görevlisine ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bugün yaptığı 76 sayılı toplantıda aldığı kararları açıkladı. Açıklanan kararlara göre, Belediye Derincespor Başkanı Rıza Vardar ve kulüp görevlisi Erdinç Şehit'e ceza geldi.

İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

"- MENEMEN FK hakkında, 28.04.2024 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ–BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan eylemin saha olayı boyutuna ulaşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

- BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübünün, 28.04.2024 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ–BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü Başkanı RİZA VARDAR’ın, Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki nedeniyle 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü Başkanı RİZA VARDAR’ın birden fazla görev için akredite edilmesi suretiyle meydana gelen talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü görevlisi ERDİNÇ ŞEHİT’in, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü görevlisi ERDİNÇ ŞEHİT’in, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü görevlisi ERDİNÇ ŞEHİT’in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: Haber Merkezi