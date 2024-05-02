Körfez’de mayıs ayı meclisi gerçekleştirildi

Körfez Belediyesi’nin mayıs ayı meclis toplantısı Başkan Şener Söğüt başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek karara bağlandığı toplantıda CHP’li meclis üyeleri, Büyük Birlik Partisi Meclis Üyesi’nin meclis düzenine göre yanlarında oturmaması gerektiğini belirterek kendi koltuklarında değil, misafir koltuklarından meclise katılım sağladı.

ADALETSİZLİK YAPMADIK

Başkan Şener Söğüt de konuyla ilgili olarak açıklama yaparak, CHP’li meclis üyelerini yerlerine oturmaya davet etti. Başkan Söğüt, “Biz mevcut duruma göre hareket ettik. Sandalye sayısı fazla olsa sorun değil ama elimizdeki meclis salonu bu. İki bölümden oluşuyor salonumuz. 18 meclis üyesi ön 4 sandalyede otursun, 13 meclis üyesi de ön 4 sandalye derseniz burada adaletsizlik olur.

GEREKENİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİZ

Bunun varsa mevzuatı, teknik bir durumu ona bakar yine değerlendiririz ama bu görev bu vazife idareye veriliyorsa ben biraz önce anlattığım şekilde bunun dağılımında adaletsizlik yaptığımızı düşünmüyoruz. Biz mevcut duruma göre hareket ettik. Tabiki teknik, mevzuat olarak farklı bir bilgi getirirseniz önümüzdeki mecliste bunu düzeltiriz. Buyrun bunu tamamlayalım, ay içerisinde oturarak görüş alalım, farklı durum çıkarsa gerekeni de yaparız” dedi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ SEÇİLDİ

Açıklama sonrasında meclise gündem maddeleri ile devam edildi. Bem-Bir-Sen ile protokol yapmak için Başkan Söğüt’e oy birliğiyle yetki verilirken, bütçe kesin hesabının görüşülmesi için bütçe 7 Mayıs Salı günü tekrar toplanması kararlaştırıldı. Dikenli Mahallesi’nde gerçekleştirilecek kadastro çalışmaları için mahalle muhtarları tarafından bilirkişi heyetine; Veysel Tural, Mehmet Miç, Haydar Yıldırım, Muhittin Dağlı, Rasim Girgin, Yusuf Yıldız’ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

İLİMTEPE VE YUKARI HEREKE’YE İTFAİYE MÜFREZESİ

Gündem maddelerinin ardından Yukarı Hereke’ye itfaiye müfrezesi koyulması için girişim yapılması yönündeki önergeye cevap veren Başkan Söğüt, müjdeyi verdi; “Seçim öncesinde de kısa süre önce de İtfaiye Daire Başkanımızla görüştük. Sadece Yukarı Hereke’de değil, İlimtepe’de de bir itfaiye müfrezesi olacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten