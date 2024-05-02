Derincegücü’nden destekçilere teşekkür ziyareti

TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Başkan Bayer ile Eraslan, ilk önce kulübe yer konusunda yardımcı olan Mersincik Mahallesi’nin yeni muhtarı Yakup Çolak’ı ziyaret edip forma hediye ettiler. Daha sonra Derince Birlikspor yönetiminde yer alan Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım’a teşekkür ziyaretinde bulunup kulübün saatini hediye ettiler. İki muhtar Çolak ile Yıldırım ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirip her zaman Derince Birlikspor ve Derincegücüspor’un yanında olacaklarını söylediler.
DESTEĞE DEVAM
Bayer ile Eraslan’ın sonraki durağı Derince Birlikspor’un kurucularından Hüseyin Uzun oldu. Kulübe top hediye eden, takıma yemek veren Uzun’a teşekkür edildi, forma verildi. Başkan Erkan Bayer ile genel koordinatör Şaban Eraslan en son takıma forma, penye ve yağmurluk yaptıran Kipa’da bulunan Katık Döner işletmesinin sahibi Ahmet Aydın’ı ziyaret edip teşekkür ettiler.Uzun ile Aydın da her daim kulübe destek olacaklarını söylediler. KENAN MERİÇ
YAKUP ÇOLAK- Mersincik Mahallesi yeni muhtarı, iş insanı Halil Çolak’ın kardeşi Yakup Çolak’a forma verildi, desteği için teşekkür edildi.
AHMET AYDIN- Kipa’da bulunan Katık Döner işletmesinin sahibi iş Adamı Ahmet Aydın'a saat ve forma hediye edildi.
HÜLYA YILDIRIM- Başkan Erkan Bayar ile Şaban Eraslan Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım'ı ziyaret ederek kulübün saatini hediye ettiler. Ziyarette Hülya Yıldırım’ın eşi Atila Yıldırım da hazır bulundu.
HÜSEYİN UZUN- Derince Birlik Spor kurucularından, Başkan yardımcılığı yapan Hüseyin Uzun da unutulmadı. Kulübe top hediye eden, takıma yemek veren Uzun’a forma hediye edildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.