Derincegücü’nden destekçilere teşekkür ziyareti

TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Başkan Bayer ile Eraslan, ilk önce kulübe yer konusunda yardımcı olan Mersincik Mahallesi’nin yeni muhtarı Yakup Çolak’ı ziyaret edip forma hediye ettiler. Daha sonra Derince Birlikspor yönetiminde yer alan Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım’a teşekkür ziyaretinde bulunup kulübün saatini hediye ettiler. İki muhtar Çolak ile Yıldırım ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirip her zaman Derince Birlikspor ve Derincegücüspor’un yanında olacaklarını söylediler.

DESTEĞE DEVAM

Bayer ile Eraslan’ın sonraki durağı Derince Birlikspor’un kurucularından Hüseyin Uzun oldu. Kulübe top hediye eden, takıma yemek veren Uzun’a teşekkür edildi, forma verildi. Başkan Erkan Bayer ile genel koordinatör Şaban Eraslan en son takıma forma, penye ve yağmurluk yaptıran Kipa’da bulunan Katık Döner işletmesinin sahibi Ahmet Aydın’ı ziyaret edip teşekkür ettiler.Uzun ile Aydın da her daim kulübe destek olacaklarını söylediler. KENAN MERİÇ

YAKUP ÇOLAK- Mersincik Mahallesi yeni muhtarı, iş insanı Halil Çolak’ın kardeşi Yakup Çolak’a forma verildi, desteği için teşekkür edildi.

AHMET AYDIN- Kipa’da bulunan Katık Döner işletmesinin sahibi iş Adamı Ahmet Aydın'a saat ve forma hediye edildi.

HÜLYA YILDIRIM- Başkan Erkan Bayar ile Şaban Eraslan Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım'ı ziyaret ederek kulübün saatini hediye ettiler. Ziyarette Hülya Yıldırım’ın eşi Atila Yıldırım da hazır bulundu.

HÜSEYİN UZUN- Derince Birlik Spor kurucularından, Başkan yardımcılığı yapan Hüseyin Uzun da unutulmadı. Kulübe top hediye eden, takıma yemek veren Uzun’a forma hediye edildi.