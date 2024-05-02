Göztepe’ye çıkacak fatura haftaya netleşecek

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hasar maliyetleriyle ilgili çalışma yaptı. Koltukların net fiyatı henüz çıkmadığı için toplam hasar rakamı henüz tespit edilemedi. Koltuk fiyatlarının önümüzdeki hafta netleşmesi ve faturanın ortaya çıkması bekleniyor. Rakamın 4 ile 5 milyon TL dolayında olacağı belirtiliyor. Bu arada Göztepe Kulübü yönetimin ödeme için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile irtibata geçtiği öğrenildi.

Kaynak: Spor servisi