Göztepe’ye çıkacak fatura haftaya netleşecek

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hasar maliyetleriyle ilgili çalışma yaptı. Koltukların net fiyatı henüz çıkmadığı için toplam hasar rakamı henüz tespit edilemedi. Koltuk fiyatlarının önümüzdeki hafta netleşmesi ve faturanın ortaya çıkması bekleniyor. Rakamın 4 ile 5 milyon TL dolayında olacağı belirtiliyor. Bu arada Göztepe Kulübü yönetimin ödeme için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile irtibata geçtiği öğrenildi.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.