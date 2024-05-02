Derince kazanıp bekleyecek

ETİMESGUT’UN PUAN KAYLI GEREKİYOR

Geçtiğimiz hafta Menemen deplasmanında umulmadık bir sonuçla karşılaşan, son haftaya düşme hattında giren 2.Lig Kırmızı Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor umudunu yitirmedi. Ligi evinde küme düşmesi kesinleşen Denizlispor ile oynayacağı maçla tamamlayacak olan Sarı-Lacivertli ekibimiz kazanıp 2 puan önünde olan Etimesgut Belediye’nin sahasında İnegöl’e takılmasını bekleyecek. Başkent ekibi berabere bile kalsa, temsilcimiz alacağı 3 puanla ikili averajla ligde kalıyor. İnegölspor’un son hafta öncesinde ligde hiçbir iddiası ve endişesi bulunmuyor. Bu arada temsilcimizin 1 puan önünde yer alan Sarıyer son maçını sonuncu Uşakspor ile sahasında oynayacağı için puan kaybı yapabileceğine dair bir umut taşınmıyor. 2.Lig Kırmızı Grup’ta son hafta maçlarının tamamı yarın saat 15.00’de oynanacak.

2.LİG KIRMIZI GRUP DÜŞME POTASI

14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 35 11 6 18 24 37 39

15.SARIYER 35 9 11 15 41 46 38

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16.BELEDİYE DERİNCE SPOR 35 9 10 16 36 42 37

17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 35 9 9 17 41 62 36

18.DENİZLİSPOR 35 8 8 19 36 55 32

19.UŞAK SPOR A.Ş. 35 1 2 32 14 103 5

Kaynak: Spor servisi