Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Derince kazanıp bekleyecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Son haftaya düşme hattında giren 2.Lig temsilcimiz yarın konuk edeceği Denizlispor’u yenip 2 puan önündeki Etimesgut Belediyespor’un evinde İnegöl’e takılmasını bekleyecek.

Derince kazanıp bekleyecek mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ETİMESGUT’UN PUAN KAYLI GEREKİYOR

Geçtiğimiz hafta Menemen deplasmanında umulmadık bir sonuçla karşılaşan, son haftaya düşme hattında giren 2.Lig Kırmızı Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor umudunu yitirmedi. Ligi evinde küme düşmesi kesinleşen Denizlispor ile oynayacağı maçla tamamlayacak olan Sarı-Lacivertli ekibimiz kazanıp 2 puan önünde olan Etimesgut Belediye’nin sahasında İnegöl’e takılmasını bekleyecek. Başkent ekibi berabere bile kalsa, temsilcimiz alacağı 3 puanla ikili averajla ligde kalıyor. İnegölspor’un son hafta öncesinde ligde hiçbir iddiası ve endişesi bulunmuyor. Bu arada temsilcimizin 1 puan önünde yer alan Sarıyer son maçını sonuncu Uşakspor ile sahasında oynayacağı için puan kaybı yapabileceğine dair bir umut taşınmıyor. 2.Lig Kırmızı Grup’ta son hafta maçlarının tamamı yarın saat 15.00’de oynanacak.

2.LİG KIRMIZI GRUP DÜŞME POTASI

14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR   35           11           6             18           24           37           39

15.SARIYER                                      35          9             11           15           41           46           38

___

16.BELEDİYE DERİNCE SPOR        35           9             10           16           36           42           37

17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR       35           9             9             17           41           62           36

18.DENİZLİSPOR                             35           8             8             19           36           55           32

19.UŞAK SPOR A.Ş.                         35         1             2             32           14           103         5

Kaynak: Spor servisi

# hafta, Derince

02 May 2024 - 18:07 Kocaeli- Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.934.700 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL