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02 May 2024 - 18:27- Asayiş G:

18 yaşındaki Yunus Emre toprağa verildi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Darıca Spor U18 futbolcularından Yunus Emre Savaş toprağa verildi.

18 yaşındaki Yunus Emre toprağa verildi mask
18 yaşındaki Yunus Emre toprağa verildi
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29 Nisan tarihinde 41 AHP 408 plakalı Peugeot marka otomobiliyle Eskihisar Mahallesi 1494 Sokak'ta seyir halinde olan Enes T.T., aracın su birikintisine girmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar otomobilin yanına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine de olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, ağaçlık alanı aşarak kaza alanına ulaştı. Araçta bulunan sürücü Enes T.T. ile yolcular İbrahim G., Bayram G., Emir A. ve Yunus Emre Savaş hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yunus Emre Savaş, Bayram G. ve Emir A'nın Darıca Spor U17 ve U18 futbolcuları olduğu öğrenildi.

18 yaşındaki Yunus Emre toprağa verildi

Durumu kritik olan ve Darıca Spor U18'de oynayan Yunus Emre Savaş, 3 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetmişti. Ailesi tarafından teslim alınan Savaş'ın cenazesi Darıca Mehmet Akif Ersoy Camii'ne getirildi. Savaş'ın cenaze namazına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, spor camiası, takım arkadaşları ve ailesi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Savaş, toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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02 May 2024 - 18:27 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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