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Talha Topçu, hedefi BAL olarak ilan etti

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Geride bıraktığımız sezon 1.Amatör Küme’den Süper Lig’e çıkan Maşukiyespor’da yeni hedef belirlendi.

Talha Topçu, hedefi BAL olarak ilan etti mask
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Kulübün genç başkanı Talha Topçu, yeni sezon için çalışmalara erken başladıklarını belirterek, “Mevcut iyi bir kadromuz var, eksik yerlere nokta transferler yaparak daha da güçleneceğiz. Yeni sezondaki hedefimiz kesinlikle Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek olacak. Kartepe bölgesini bu düzeyde temsil eden takım yok. İnşallah ilçenin BAL’daki temsilcisi olmaya talibiz. İlçeden, mahallemizden destek bekliyoruz” dedi. Başkan Topçu, geçen sezon takımı şampiyon yapan teknik adam İshak Topçu ile devam etmeyi düşündüklerini de söyledi.

Kaynak: Spor servisi

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02 May 2024 - 18:50 Kocaeli- Spor --- Okunma

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