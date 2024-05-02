Talha Topçu, hedefi BAL olarak ilan etti

Kulübün genç başkanı Talha Topçu, yeni sezon için çalışmalara erken başladıklarını belirterek, “Mevcut iyi bir kadromuz var, eksik yerlere nokta transferler yaparak daha da güçleneceğiz. Yeni sezondaki hedefimiz kesinlikle Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek olacak. Kartepe bölgesini bu düzeyde temsil eden takım yok. İnşallah ilçenin BAL’daki temsilcisi olmaya talibiz. İlçeden, mahallemizden destek bekliyoruz” dedi. Başkan Topçu, geçen sezon takımı şampiyon yapan teknik adam İshak Topçu ile devam etmeyi düşündüklerini de söyledi.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.