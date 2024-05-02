Kocaeli Cimnastik Akademi’nin önemli konukları

Türk cimnastiğinin emektar isimlerinden İstanbul Şevkar Jimnastik Kulübü koordinatörü Ziya Özgören, baş antrenör Olga Nehovska ile kulüp başkanı Yalçın Aşkın Kocaeli Jimnastik Akademi Başkanı Tolga Havuç’u ziyaret ederek kulübün tesislerini gezdiler.

TOLGA HAVUÇ TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli Cimnastik Akademi Spor Kulübü Başkanı Tolga Havuç, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Türk cimnastiğinin emektarlarından İstanbul Şavkar Cimnastik Spor Kulübü Genel Koordinatörü Ziya ÖZGÖREN hocamıza, Baş Antrenörü Olga Nehovska AŞKIN hocamıza ve Kulüp Başkanı Yalçın AŞKIN beye Olimpik tesislerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Böylesine değerli bir programa yoğun programlarına rağmen katılım sağlayan Kocaeli Cimnastik İl Temsilcimiz Öner Sarıkaya hocamıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Cimnastik branşımızın gelişimi adına önemli derecede fikir alışverişlerinde bulunulan toplantımızda emektar hocalarımız birçok konuyu gündeme getirdi. Hep birlikte nice başarılara”

Kaynak: Spor servisi