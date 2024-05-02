Kocaeli Yüzme Kulübü Sualtı Hokeyi Takımı Adana'da

Sualtı hokeyi 24 yaş altı-17 yaş altı Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri dün start aldı. Şampiyona Pazar günü sonuçlanacak. KYK’da kafile başkanlığını yönetim kurulu üyesi Murat Işıkçı yapıyor. Kulüp Başkanı Işıl Bozca, Adana’daki önemli organizasyonda sporcularından yine önemli dereceler beklediğini söyledi, sosyal medya hesabından “Haydi Kocaeli Yüzme Kulübü, suya adını yazma zamanı” paylaşımı yaptı.
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.