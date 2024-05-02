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Kocaeli Yüzme Kulübü Sualtı Hokeyi Takımı Adana'da

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Kulüp başkanlığını Işıl Bozca’nın yaptığı, Türkiye çapında önemli başarılarla adından sıkça söz ettiren Kocaeli Yüzme Kulübü’nün su altı hokeyi takımı Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmeleri için Adana’da bulunuyor.

Kocaeli Yüzme Kulübü Sualtı Hokeyi Takımı Adana'da mask
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Sualtı hokeyi 24 yaş altı-17 yaş altı Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri dün start aldı. Şampiyona Pazar günü sonuçlanacak. KYK’da kafile başkanlığını yönetim kurulu üyesi Murat Işıkçı yapıyor. Kulüp Başkanı Işıl Bozca, Adana’daki önemli organizasyonda sporcularından yine önemli dereceler beklediğini söyledi, sosyal medya hesabından “Haydi Kocaeli Yüzme Kulübü, suya adını yazma zamanı” paylaşımı yaptı. 

Kaynak: Spor servisi

# Kocaeli, Türkiye, sosyal

02 May 2024 - 19:29 Kocaeli- Spor --- Okunma

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