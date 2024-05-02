Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 130 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,76 ile spor oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirti.
Yarın yurt içinde enflasyon, ihracat rakamları, uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenilen Türkiye değerlendirme raporunun takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ISM hizmet sektörü PMI verilerinin piyasaların odağında bulunacağını söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300-10.400 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,22 artacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.