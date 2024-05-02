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02 May 2024 - 20:18- Asayiş G:

Umre için 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdıkları iddia edilmişti, serbest bırakıldılar

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Umre ziyaretine gitmek isteyen yaklaşık 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edilen turizm acentesi sahibi ve 4 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Umre için 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdıkları iddia edilmişti, serbest bırakıldılar mask
Umre için 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdıkları iddia edilmişti, serbest bırakıldılar
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Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar’ın sahibi olduğu turizm acentesinin Bursa,  Kocaeli, Sakarya gibi illerde umre ziyaretine gitmek isteyen yaklaşık 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Sakarya’da umreye gitme zamanının geçmesi üzerine durumdan şüphelenen bazı vatandaşlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kişi başı yaklaşık 25 bin lira veren ve mağdur olan kişilerle görüşmek için Sakarya’ya gelen Çokyaşar ile 4 kişi toplantı yaptığı esnada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Umre için 400 kişiyi 10 milyon lira dolandırdıkları iddia edilmişti, serbest bırakıldılar

Kaynak: İHA

# sevk, polis, Kocaeli, Sakarya

02 May 2024 - 20:18 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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