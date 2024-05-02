Recep Durul: Çalışmaların meyvesini yiyoruz

“BİR SÜREÇ GEREKİYOR”
Kocaelispor Başkanı Recep Durul önceki gün yapılan antrenman öncesinde basınla sohbet etti, soruları yanıtladı. Durul şunları dile getirdi:“Üç tane finalimiz kaldı. Hocamızda futbolculara bu yönde telkinlerde bulunuyor. Hocamız daha önce bu deneyimi yaşadı. Takıma bu inancı aşılıyoruz. Futbolcularda sürecin bilincinde. Takım genel anlamda daha iyi bir görüntü çiziyor. Geçiş ve pas oyunundaki gelişimimiz artarak devam ediyor. Kocaelispor gibi oynayarak geri gelecek o ruhla hedefe ulaşacağız. Bodrum’da isim olarak önemli oyuncular var. Takım olarak da oldukça kolektif oynuyorlar. Mental olarak yaptığımız çalışmanın da meyvesini yedik. Bunu sahaya yansıyan oyundan görüyoruz. Bilimde bir gerçek var. 10 bin saat kuralı var. Bir sistemin oturması için bir süreç gerekiyor. Bu ligde en güçlü takım Kocaelispor. Bu duruma getirdik şükür. Bunu sahaya yansıtacağız ve çalışmaya devam edeceğiz”
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Aa - Baskan 2 haftada neyin mental calismasini tamamladin da meyvesini yemeye basladin? "Bu ligde en güçlü takım Kocaelispor. Bu duruma getirdik şükür." saka mi yapiyorsun, dalga mi geciyorsun? Ne gordun de bu cumleleri kurabiliyorsun?
Gurbet - Bodrumu Sakaryayı ve bence Bolusporu da finalde tık tıklarız. Nokta.
Stop - Atma Zühtü, oynadığın takımda iş Yok ve sana artı puan yazdı,bir bu hafta bocala sonuçunu görürsün
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.