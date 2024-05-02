Hayvan koruma dernekleri: "Vali Yavuz’un açıkladığı maddelerden biri cımbızla alınarak infial oluşturuldu"

Kocaeli Valiliği, vatandaşların şikayetleri üzerine sokak hayvanlarıyla ilgili alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında belediyelerin görev ve sorumlulukları hatırlatılırken vatandaşlar insan sağlığını tehdit eden hayvanların itlaf edilmesiyle ilgili maddeye tepki gösterdi. Olayların büyümesi üzerine hayvanları koruma dernekleri Kocaeli Valiliği ile görüşerek basın açıklaması yaptı.
"VALİ SEDDAR YAVUZ’UN AÇIKLADIĞI MADDELERDEN BİRİ CIMBIZLA ALINARAK İNFİAL OLUŞTURULDU"
Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, "Vali yardımcımız ile bir görüşme yaptık, yeni bir komisyon oluşturduklarını söyledi. Bu komisyonda artık belediyeleri, bakımevlerini DKMP'ler, emniyet müdürlüğü, tarım il müdürlüğü, çevre ve şehircilik müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü olarak denetimlerine başlayacak. Vali Seddar Yavuz’un açıkladığı maddelerden biri cımbızla alınarak infial oluşturuldu. Biz Kocaeli Dernekleri olarak Kocaeli mükemmel demiyoruz. Ama Kocaeli'mizde de biz böyle sorunları istemiyoruz” diye konuştu.
" HER İLÇE BELEDİYESİ BAKIMEVİ YAPMAK ZORUNDA"
Valiliğin yaptığı açıklamayla tamamen yasa metninin paylaşılmasıyla ilgili olduğunu belirten KOHAYDER Başkanı Semra Çelikkaya, "Valilik, 'Belediyelere işinizi yapın' demiş. Kanuna göre nüfusu 100 binin üzerinde olan her ilçe belediyesi bakımevi yapmak zorunda. Belediye bütçesini de yüzde 5’ini bakım evi yapıp hayvanların kısırlaştırılması için harcamak zorunda. 5199 Sayılı Kanunun yönetmeliği de yasada var olan bir şey. Peki Kocaeli'de bütün belediyeler bunu yapmış durumda mı? Hayır. Ülkemizde bin 395 belediyenin sadece bin 112’si kısırlaştırma yapmış. Sonra diyoruz ki 'Niye sokaklarda hayvanlar var?' Çünkü kısırlaştırmıyorsunuz. Avrupa sokaklarında, 'Hayvanları yok' deniliyor. Avrupa yüzyıllar önce kısırlaştırma işine başlamış. Avrupa itlaf da ediyor ama kısırlaştırma işlemine de yüzyıllar önce başlamışlar. Bizim belediyelerimiz maalesef bu işi ciddiye almadı, yapmak istemedi. Valimizin açıklaması da tamamen bununla ilgilidir" şeklinde konuştu.
"KOCAELİ'DE HAYVANLARIN UYUTULMASINA İLİŞKİN UYGULAMA DUYMADIM"
Açıklamada yasa maddesi dışında bir şeyin olmadığını belirten Çelikkaya, "Yasada itlaf var mı diye soracak olursanız Türk Medeni Kanun'un birinci maddesidir. Yasalar kanunlar konuluş sebebiyle birlikte özü ve sözü birlikte yorumlanır. Hayvanları koruma yasasının böyle bir itlafa izin vermesi söz konusu değildir, bu özüyle beraber yorumlanır. Oradaki maddede hayvanın iyileşme şansı yok ve acı içindeyse hayvanı uyutuyorlar. Bunları veteriner hekimlerde yapıyor. Bu madde yanlış anlaşılmalar sebep olabiliyor. Diğer illere bilemem ama hayvanların uyutulmasına ilişkin Kocaeli'de böyle bir uygulama duymadım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(13 )
Zagor - SOKAK KOPEKLERİ İVEDİLİKLE TOPLANMALİ NE YAPİP.EDİP ; SOKAK KOPEKLERİ ARTİK KİMSEYE SALDİRMASİN COCUKLAR HERKEZ SOKAKTA PARKTA YÜRÜSÜN
Hakem - Vali beyin kararını sonuna kadar destekliyorum,
Ordan Geçenbay - Valinin kararı Bence yerinde bir karar sahiplenen sahiplensin gerisi uyutulmalı.
Yenidoğanlı Fatih - Yeter artık gerçekten ne gece uyuyoruz, ne gündüz rahat ediyoruz, mahallemizin en büyük sorunu bu başıboş köpekler sürü halinde geziyor, büyüğü küçüğü korkar olduk, toplayın uyutun, meraklı olan varsa alsın evinde bahçesinde baksın, mamasını biz verelim yeter ki sokakta görmeyelim
Kürşat - Kendilerini hayvansever olarak geçinenler benim kadar hayvansever yoktur. Ben hayvanları çok severim. Ancak sokakta sürüler halinde başıboş saldırgan sokak köpekleri olması da doğru değil. Yetkililer barınak yapsınlar gidin orada severmisiniz bakarmısınız ne yaparsanız yapın. Artık sokağa çıkamaz olduk. Sokak köpekleri korkusundan Yaşlılarımızı çocuklarımızı sokağa tekbaşına gönderemiyoruz. Yetkililer de buna Bir çözüm bulsun. Hangi sokağa hangi parka gitsen sürüler halinde köpek var.
Hayalet - BU BEŞLİ GRUP VE YANDAŞLARI, SOKAK KÖPEKLERİ YÜZÜNDEN ÖLEN ÇOCUKLARIN AİLERİNE BAŞ SAĞLIĞINA HİÇ GİTTİNİZMİ ACABA. BUNLAR KO....... A Şunu belirtmek istiyorum. Bende şimdi 1,5 aylık köpek var yeni aldım bir arkadaştan. Ben sizden ÇOK DAHA HAYVAN SEVERİM.
Ahmet K. - Köpeklerle bir şekilde başederiz. Asıl tehlike bu insan sevgisinden nasipsiz asosyal köpek dostlarıdır. Bir şekilde bunları ehlîleştirip topluma kazandırmak lazım.. :)
Profosor - Hastanenin ismini köpek barınağı olarak degisseler nasıl güzel olacak .
Sözde Hayvanseverler - kendilerine hayvansever diyenler maalesef şerre çalışıyorlar . su sorulari soralim
1-evde kim köpek besliyor.
2-köpekleri yola atan kim
3-sokağa mama döken kim
4-her köpek saldırısında utanmadan kurbanları suclayan kim
5-çocuklara açık düşmanlık eden kim
6-hayvanlara en fazla kötülüğü istismarı kim yapıyor.
7-köpek dilendiren kimler
8-kimler mama dilenciliği yapiyor.
9-kimler komşuları ile kavga ediyor.
10-kimler insanlara saldırıyor, hakaret ediyor.
11-kimler kamu gorevlilerini calistirmiyor.
12-kimler utanmazca sürekli yalan söylüyor.
13-kimler çarpıtıyor yalan söylüyor hakaret ediyor
14-kimler sokakta köpek kalsın diyor.
15-kimler topluma nefretle yaklaşıyor insanlara çocuklara nefret taşıyor.
16-çocuk parkında köpek besleyen kim
17-kim yolda saldırgan kopegi ile dolasip korkma ısırmaz derken bıyıkaltından gülüyor.
bu soruların hepsi aslinda kendilerine hayvansever diyenleri işaret ediyor mu etmiyor mu, dürüst şekilde soralim kendimize,
Ayşe - Hayvan koruma dernekleri üyeleri her biri sokak köpeklerini sahiplenip evlerinde beslesin.Valilik böyle bir alternatif sunmalı.Sokak köpeklerinin öldğrdüğü parçaladığı çocuk yaşlı onca insan içinde seslerini çıkarsınlar
İzmitlile - Kesinlikle boş insanalr sadece alhlgi yapiyorlar buradaki ve tüm hayvanseverler maaşlarının gelirlerinin %15 i ni barınak yapımları için bagislasinlarda görelim öyle mama alıp poz vermekle olmuyor
İzmitlile - Bunların evine nekadar kedi köpek varsa 9zellikle sürü halindeki köpekleri bunların evine bırakmak şart bunlar hayatlarında mutsuz olmuş hiç kimse tarafından sevilmemis ve saygı görmemis insanlar topluluğu
Izmitli 4141 - Siz hayvan severleri barinaklara sokmak lazim aslinda hayvanseverliyiniz batsin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.