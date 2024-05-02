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İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Toplantımızı, bakan yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve birim yöneticilerimizin katılımıyla yaptık." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi mask
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü değerlendirmeleri olmak üzere terör, asayiş, uyuşturucu ve organize suç örgütleri, istihbarat ve göç başlıklarını içeren, mayıs ayının ilk Güvenlik Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantımızı, bakan yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve birim yöneticilerimizin katılımıyla yaptık.

Terör örgütleri ve işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla ve tüm suç odaklarıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği için yılın 365 günü, yaz kış, gece gündüz demeden görevlerinin başında. Hepsine görevlerinde üstün başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

# sosyal, 1 Mayıs, asayiş

02 May 2024 - 21:20 - Türkiye --- Okunma

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