9 yeni film keyfi

3 Mayıs - 10 Mayıs tarihleri arasında İzmit sinemalarında gösterime girecek yeni filmler ve içerikleriyle ilgili bilgiler şöyle:

ÜÇ GÜNLÜK DÜNYA

İstanbul’un arka mahallelerinden birinde tekel sahibi olan Muhittin geçim sıkıntısına düşünce çareyi kendi içkisini üretmekte bulur. Ekibe önce Korsan taksici Kısmet'in ardından kimya öğrencisi Furkan'ın da dahil olmasıyla, hayalini kurdukları dillere destan mavi rakıyı yapmayı başarırlar. Tam zengin olduk dedikleri anda ise başlarına gelmeyen kalmaz. Yönetmen koltuğunda Caner Erzincan'ın oturduğu komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Bülent Emrah Parlak, Erkan Petekkaya, Erkan Çelik, Batuhan Sert, Sıla Korkmaz gibi isimler yer alıyor. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM ve NCity AVM’de gösterime girecek.

BACK TO BLACK

27 yaşında hayata veda eden İngiliz caz ve soul müzik ikonu, Grammy ödüllü şarkıcı Amy Winehouse'un hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, sanatçının şöhret basamaklarını çıkışına ve Back to Black'in yayınlanışına kadar hayatının birçok dönüm noktasına odaklanıyor. Amy'nin bakış açısından anlatılan filmde, tüm zamanların en efsanevi albümlerinden birinin merkezindeki çalkantılı ilişki anlatılıyor. Yönetmenliğini Sam Taylor-Johnson’ın filmin oyuncuları Jack O'Connell, Marisa Abela, Lesley Manville oynıyor. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM, Arastapark AVM’de izlenebilir.

SİNEMADA İTİRAZ EDİYORUM

Sinemada İtiraz Ediyorum, Müfit Can Saçıntı'nın, 5 yıldır tiyatro sahnelerinde sürdürdüğü tek kişilik güldürüsünü sinema perdesine taşıyor. Gösteride yaşadığı gerçek olayları anlatan Saçıntı, evlilikten, eğitim sistemine, zamlardan, reklamlara kadar pek çok konuda yaptığı esprilerle güldürürken düşündürmeyi başarıyor. Gösterisinde birlik beraberlik mesajı vermeyi ihmal etmeyen Müfit Can Saçıntı, aynı zamanda izleyenlere “Mutluluk Formülü” de veriyor. Film Symbol AVM ve 41 Burda AVM’de sinemaseverlerle buluşacak.

ŞAHSİ MESELEMİZ MERKEZ ÜSSÜ HATAY

Öğretmen olan Erzurumlu Baran’ın ataması Hatay’a yapılır. Yaşadığı yerden ayrılıp, mesleği için Hatay’a yerleşen Baran, yıllar içerisinde Hatay’da evlenir. Baran, evliliklerinin yıldönümü olan 6 Şubat’ta Hatay’da meydana gelen depremde hayatını kaybeder. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Baran’ın babası, Atatürk’ün ‘şahsi meselemiz’ dediği Hatay’ı terk etmez. Yönetmen koltuğunda Gürsel Ateş’in oturduğu filmde Emre Özmen ve İskender Bağcılar rol alıyor. Film Symbol AVM’de vizyona girecek.

BAKKAL AMCA: MAHMUT TUNCER

Yönetmen olan Tevfik Gürol, kayınçosu Kunyiz ile hangi projeye et atsa batırır. İşleri bir türlü yolunda gitmeyen Tevfik, yapımcı Taner Dişli’nin biyografi filmlerinden çok para kazandığını görünce Mahmut Tuncer’e bir biyografi filmi çekmeye karar verir. Bu film sayesinde tefecilere olan borcunu ödemeyi uman Tevfik’in tek sorunu Mahmut Tuncer’in yaşayan ve ismi unutulan bir türkücü olmasıdır. Acaba bu film tutacak mıdır? Bilal Kalyoncu’nun yönetmenliğinde çekilen filmde Mahmut Tuncer, Necmi Yapıcı ve Mehmet Ali Kaptanlar yer alıyor. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM’de izleyiciyle buluşacak.

KÜÇÜK PRENS KARLAR ÜLKESI

Küçük Prens Karlar Ülkesi, maceracı küçük bir çocuğun gerçek bir kahramana dönüşmesini konu ediniyor. Maceracı ruhlu bir çocuk olan Grisha, zengin kontun oğlunun yerine geçmeye zorlanır ve İsviçre seferine gönderilir. Çıktığı yolculukta heyecan verici maceralara ve önemli olaylara karışır. Kahramanımız kaderin garip bir cilvesi sonucu çıktığı yolculukta kendisini İsviçre Alplerindeki ünlü seferinin ortasında efsanevi Rus komutan Alexander Suvorovun emrinde hizmet ederken bulur. Film Symbol AVM’de gösterime girecek.

ÇOCUK KALBİ

Şirin bir kasabada ailesiyle mutlu bir hayat yaşayan Emre, babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle taşınmak, arkadaşlarını ve okulunu kaybetmek zorunda kalacaktır. Muhteşem ekip, Emre için bir araya gelecek ve babasının lokantasını Türkiye’nin en ünlü lokantası haline getirerek arkadaşlarını kurtaracaklardır. Tabii asıl mücadeleyi, her fırsatta başlarına bela olan okulun kötü çetesine karşı yapacaklardır. Yönetmen koltuğunda Sinan Biçici’nin yer aldığı filmde Eser Eyüboğlu, Alihan Türkdemir ve İlker Aksum rol alıyor. Film Symbol AVM, NCity AVM’de sinemaseverlerle buluşacak.

TAROT

Bir grup arkadaşın, Tarot falı okumalarının kutsal kuralı olan başkasının desteğini asla kullanma kuralını çiğnemeleriyle gelişen olayları konu alıyor. Bilmeyerek lanetli kartlarda hapsolmuş tarif edilemez bir kötülüğü serbest bırakan arkadaşlar, birer birer kendi kaderleriyle yüzleşirler ve Tarot okumalarında önceden belirlenen gelecekten kaçmak için ölüme karşı bir yarışa girerler. Yönetmenliğini Spenser Cohen ve Anna Halberg’in paylaştığı filmde Jacob Batalon, Alana Boden ve Humberly González hünerlerini sergiledi. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM’de gösterime girecek.

TEREDDÜT ÇİZGİSİ

İdealist bir ceza avukatı olan Canan’ın hayatı, gündüzleri adliyede, geceleri ise hastanede solunum cihazına bağlı yaşayan annesinin yanında mekik dokuyarak geçmektedir. Uzun süredir emek verdiği bir cinayet zanlısının karar duruşması gününde Canan; annesi, hâkim ve sanığın hayatını etkileyecek ahlaki bir tercih yapmak durumunda kalır. Yönetmen: Selman Nacar’ın yer aldığı fimin oyuncuları Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Şahin, Tülin Özen. Film Symbol AVM’de izlenebilecek.