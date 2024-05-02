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İnebeyli Göleti bitti, su tutulmaya başladı

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DSİ tarafından yapımı tamamlanan İnebeyli Göleti’nde su tutulmaya başladı. Gölette tutulan su ile İnebeyli ve Semetler köylerinde bulunan 4 bin 448 dekar tarım alanı sulanacak.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
İnebeyli Göleti bitti, su tutulmaya başladı mask
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8 YIL SONRA BİTTİ

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Küçük Su İşleri Projeleri kapsamında 2016 yılında çalışmalarına başladığı Karamürsel İnebeyli Göleti’ni tamamladı. Su tutulmasına başlanan göletten İnebeyli ve Semetler köylerindeki tarım arazilerinin sulanması için su verilecek. 1,8 milyon metreküp su depolama alanına sahip olan ve 8 yılda tamamlanan gölet yaklaşık 70 milyona mal oldu.

ÜÇ KEZ İHALE EDİLDİ

DSİ tarafından 2016 yılında acele kamulaştırma kararı ile yapım süreci başlatılan İnebeyli Göleti üç kez ihaleye çıktı. 2021 yılında yapılan ihaleyi alan firma projeye başlamadan işi bıraktı. 11 Nisan 2023 tarihinde üçüncü kez yapılan ihaleye giren Köprülü Asuf Yapı firması ihaleyi aldı. İhaleyi alan firma çalışmaları hızlı bir şekilde başladı ve projeyi tamamladı. İnebeyli Göleti’nde su tutulmaya başladı ve gölet dolma seviyesine geldi.

4 BİN 488 DEKAR ALAN SULANACAK

Toplam 1 milyon 800 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olan gölet ile Karamürsel İnebeyli ve Semetler köylerinin tarım alanları sulanacak. 4 bin 480 dekar alanı sulamaya yetecek su ile 2 bin 110 dekar cazibeli, 2 bin 370 dekar alan ise pompa ile sulanacak. Göletin su tutmaya başlaması ile birlikte suyu tarım arazilerine götürecek kapalı sistem çalışması başladı. Bu çalışma ile 25 bin 922 metre boru döşenecek.

# çalışma

02 May 2024 - 21:45 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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