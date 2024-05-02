Koyunu köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaş isyan etti! “Hayvanseverlik sadece kedi köpek sevmek değildir”

Sokak hayvanları için bakım merkezi varken diğer hayvanlar için her hangi bir bakım merkezinin olmamasının hayvanseverlikle bağdaşmadığını ifade eden Muhammed Çelik, hayvanseverliğin kedi ve köpekten ibaret olmadığına dikkat çekti.

ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI

Sokakta yaşayan hayvanlara önem verilmesi gerektiğini ancak bu önemin o hayvanların başka hayvanlara zarar verdiğinde o hayvanların daz bakımının yapılacağı merkezlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Muhammed Çelik, görüşlerini şöyle aktardı:

“Hayvanları çok seviyorum. Benim 5 koyunum, 5 de kuzum var. İnsanların alım gücü ne yazık ki asgari ücretten ibaret olduğu için hayvan sevmek de lüks gibi oluyor. Paran yoksa kedin, köpeğin, güvercinin, koyunun, kuzun neyin varsa hem beslemek hem de sağlık durumlarında ne yazık ki eliniz kolunuz bağlı oluyor.

KOYUN AĞIR YARALANDI

27 Nisan Cumartesi akşam saat 18.30 -19.00 sularında koyunlarıma sokak köpekleri saldırdı ve birini çok ağır bir şekilde yaraladılar. Yaralanan koyunum için başvurduğum kurum ve kuruluşlardan acil müdahale konusunda yardım ve destek almadım. Belediyelerin sokaklara gelişi güzel karşılaştırıp saldıkları sokak hayvanlarının yol açtığı zararları ne yazık ki biz hayvan severler olarak çok acı bir şekilde ödüyoruz. Belediyelerin görevi sokak hayvanlarını sadece kısırlaştırıp sokağa bırakmak değil. Mevcutta var olan hayvan hastanesi de sadece yaban hayvanlarına hizmet veriyor diye bizim acil durumumuza bakmadı. Gerçekten hayvan hastanesinin sadece yaban hayatına hizmet vermesi de çok acı. Belediyelerin görevini yapmaması nedeniyle yaralanan bir hayvana bakmadılar. Biz hayvan sahipleri hiçbir yerden destek alamıyoruz. Yardım alamadığımız için sessiz dostlarımız olan hayvanlarımız ölüme terk ediliyor. Yaşanan olayda gerçekten çaresiz bırakıldım”