Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Perde Arkası

Koyunu köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaş isyan etti! “Hayvanseverlik sadece kedi köpek sevmek değildir”

ABONE OL Google News Sayfamız

Gebze Pelitli köyünden gazetemize ulaşan Muhammed Çelik, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan koyununa bakacak bir yer bulamadığını belirtti.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Koyunu köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaş isyan etti! “Hayvanseverlik sadece kedi köpek sevmek değildir” mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sokak hayvanları için bakım merkezi varken diğer hayvanlar için her hangi bir bakım merkezinin olmamasının hayvanseverlikle bağdaşmadığını ifade eden Muhammed Çelik, hayvanseverliğin kedi ve köpekten ibaret olmadığına dikkat çekti.

ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI

Sokakta yaşayan hayvanlara önem verilmesi gerektiğini ancak bu önemin o hayvanların başka hayvanlara zarar verdiğinde o hayvanların daz bakımının yapılacağı merkezlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Muhammed Çelik, görüşlerini şöyle aktardı:

“Hayvanları çok seviyorum. Benim 5 koyunum, 5 de kuzum var. İnsanların alım gücü ne yazık ki asgari ücretten ibaret olduğu için hayvan sevmek de lüks gibi oluyor. Paran yoksa kedin, köpeğin, güvercinin, koyunun, kuzun neyin varsa hem beslemek hem de sağlık durumlarında ne yazık ki eliniz kolunuz bağlı oluyor.

KOYUN AĞIR YARALANDI

27 Nisan Cumartesi akşam saat 18.30 -19.00 sularında koyunlarıma sokak köpekleri saldırdı ve birini çok ağır bir şekilde yaraladılar. Yaralanan koyunum için başvurduğum kurum ve kuruluşlardan acil müdahale konusunda yardım ve destek almadım. Belediyelerin sokaklara gelişi güzel karşılaştırıp saldıkları sokak hayvanlarının yol açtığı zararları ne yazık ki biz hayvan severler olarak çok acı bir şekilde ödüyoruz. Belediyelerin görevi sokak hayvanlarını sadece kısırlaştırıp sokağa bırakmak değil. Mevcutta var olan hayvan hastanesi de sadece yaban hayvanlarına hizmet veriyor diye bizim acil durumumuza bakmadı. Gerçekten hayvan hastanesinin sadece yaban hayatına hizmet vermesi de çok acı. Belediyelerin görevini yapmaması nedeniyle yaralanan bir hayvana bakmadılar. Biz hayvan sahipleri hiçbir yerden destek alamıyoruz. Yardım alamadığımız için sessiz dostlarımız olan hayvanlarımız ölüme terk ediliyor. Yaşanan olayda gerçekten çaresiz bırakıldım”

# VAR, HER, hizmet, ifade

02 May 2024 - 22:01 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.934.700 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Vatandaş - Daha fazla can yanmadan tek çare itlaf. Bıktık artık köpeklerden, sokakta tedirgin yürümekten.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 00:26
03

İvero - Hadi buyurun hayvan severler açıklama bekleyruk

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 00:18
01

Gültepeli - Köpekleri savunan hayvan hakları savunucuları o koyunu neden savunmuyorlar koyun hayvan değilmi yoksa işlerine gelmiyor mu

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 22:26
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL