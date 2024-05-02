Kamil Koç yeni yerinde

Otogar içinde yazıhane değişikliği yapan Kamil Koç, yine otogar içinde mevcut yerinin karşısında bulunan daha büyük ve geniş bir yazıhaneye taşındı. Müşterilerine daha sağlıklı ortamda hizmet vermek için yapılan değişiklikten haberdar olmayan bazı müşteriler ilk günler sıkıntı yaşadı. Firmanın yeni yeri yine otogar içinde yer alıyor.